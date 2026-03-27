În urma coliziunii, autoturismul a ajuns în curtea unei gospodării, iar motociclistul a fost aruncat în șanț. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.

Victima era tatăl unei fetițe de un an și, potrivit apropiaților, urma să facă nunta. Șoferița a fost transportată la spital, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat că nu consumase alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.