Război Ucraina. Ziua 130. Ultimul bastion al Ucrainei din Lugansk - Lysychansk este disputat de trupele ruse și forțele ucrainene. Lupte grele se dau în aceste zile, în timp ce Rusia susține că orașul „a fost adus sub control”, iar ucrainenii spun că orașul nu a fost înconjurat și este sub controlul armatei. Președintele Zelenski spune că multe orașe au fost distruse de trupele rusești și trebuie reconstruite. Pentru prima dată de la începutul războiului, Moscova recunoaște că nu mai are arme și muniție.