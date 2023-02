După un episod similar care a avut loc la începutul săptămânii, comisarii de mediu au făcut controale la toate cele 7 primării din Capitală. Așa au descoperit că nici unul dintre edili nu a reuşit să pună în practică măsurile împotriva poluării.

Primarii au primit amenda maximă prevăzută de lege, de 7.500 de lei.

Problema poluării în Capitală este una veche. Fie că a fost vorba de trafic, arderile de la gropile de gunoi, sau a industriei de la periferie, în anumite zile valorile de poluare au fost și de 30 de ori mai mari peste limita admisă.

Octavian Berceanu: Instituțiile statului sunt populate cu funcționari care nu au capacitatea de discernământ și de a acționa

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, a comentat cazul în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

„Este o realitate crudă pentru noi și pentru sănătatea noastră și a celor din jur. Trebie să ținem cont că dacă avem peste 35 de depășiri într-un an de zile, atunci intrăm cu sancțiuni grave din partea Uniunii Europene. În plus, se tot vorbește despre acele jaloane din PNRR care, dacă nu vor fi atinse vom fi pedepsiți, în sensul că ni se vor reduce fondurile din PNRR. Calitatea aerului este unul dintre aceste jaloane și am auzit acest lucru chiar din gura unui mare funcționar de la Bruxelles,” a spus Octavian Berceanu.

Întrebat de ce nu se iau măsuri de urgență în cazul poluării masive, fostul șef al Gărzii de Mediu a criticat instituțiile statului și pregătirea funcționarilor publici din cadrul acestora:

„Instituțiile statului sunt populate cu funcționari care nu au capacitatea de discernământ și de a acționa. Sunt pur și simplu împietriți de 10-20 de ani și în tot acest timp nu au făcut absolut nimic. Mergeți și la Garda de Mediu, mergeți și la ministere să vedeți, sunt oameni de 10-20 de ani care nu au nici un exercițiu. Mai mult decât atât, trebuie să avem niște celule de criză și Garda de Mediu trebuie reorganizată, să aibă echipe care merg permanent în teren, care găsesc sursele de poluare, și echipe care să creeze aceste hărți de risc, cu imagini satelitare,” a mai spus fostul oficial de mediu.