Potrivit unui comunicat al AEP, situaţia veniturilor şi cheltuielilor electorale declarate până miercuri, la ora 10,00, este:



* Elena Lasconi (USR) - contribuţii de 19.425.165 lei şi cheltuieli de 16.494.018,93 lei;



* Călin Georgescu (independent) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de zero lei:



* Marcel Ciolacu (PSD) - contribuţii de 66.000.000 lei şi cheltuieli de 56.576.095,56 lei;



* Nicolae Ciucă (PNL) - contribuţii de 17.652.000 lei şi cheltuieli de 17.650.501,98 lei;



* George Simion (AUR) - contribuţii de 4.905.000 lei şi cheltuieli de 4.326.835 lei;



* Hunor Kelemen (UDMR) - contribuţii de 1.700.000 lei şi cheltuieli de 1.631.579,56 lei;



* Mircea Geoană (independent) - contribuţii de 8.205.335 lei şi cheltuieli de 8.397.305,45;



* Ana Birchall (independent) - contribuţii de 200.000 lei şi cheltuieli de 189.077,43;



* Alexandra Păcuraru (ADN) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de 3.741,25 lei;



* Cristian Diaconescu (independent) - contribuţii de 625.000 lei şi cheltuieli de 417.746,26 lei.



* Cristian Terheş (PNCR) - contribuţii de 170.000 lei şi cheltuieli de 156.839,31 lei;



* Ludovic Orban (Forţa Dreptei) - contribuţii de 488.000 lei şi cheltuieli de 486.230 lei;



* Sebastian Constantin Popescu (PNR) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de zero lei;



* Silviu Predoiu (PLAN) - contribuţii de 113.000 lei şi cheltuieli de 58.190 lei.



Totalul contribuţiilor declarate de reprezentanţii celor 14 candidaţi la prezidenţiale este de 119.483.500 lei, iar cel al cheltuielilor este de 104.756.015,92 lei.



AEP precizează că, potrivit legii, în termen de 15 zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai târziu la data de 9 decembrie 2024, fiecare competitor electoral trebuie să depună la AEP, prin mandatarul financiar, Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin (13) din Legea nr. 334/2006.



De asemenea, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai târziu la data de 23 decembrie 2024, mandatarii financiari coordonatori depun la AEP cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoţită de documentele justificative prevăzute de normele metodologice, aferente cheltuielilor efectuate cu ocazia celor două tururi organizate pentru alegerile prezidenţiale.



În urma depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de competitorii electorali, Autoritatea Electorală Permanentă demarează acţiunea de verificare a veniturilor şi cheltuielilor electorale, în urma cărora se vor întocmi documentele de control, de rambursare/nerambursare şi sancţionare, după caz.



Rezultatele fiecărui control, precum şi lista cuprinzând sancţiunile aplicate vor fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii www.finantarepartide.ro



AEP mai precizează că va întreprinde toate demersurile necesare în vederea constatării şi sancţionării oricăror abateri de la prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în limitele competenţelor sale.



În cazul în care există probe, dovezi sau suspiciuni cu privire la încălcări ale legii privind legalitatea veniturilor sau a efectuării cheltuielilor în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă va aplica sancţiunile legale aflate în competenţa sa şi/sau va sesiza organele competente, după caz.