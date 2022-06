O tornadă a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte 10 în oraşul de coastă Zierikzee din sud-vestul Olandei, luni, au anunţat serviciile de urgenţă.

Fenomenul extrem a smuls acoperișurile mai multor case, a distrus fațada altei locuințe și a doborât mai mulți copaci. Imaginile surprinse în timpul tornadei arată resturi ridicate de coloana de aer.

De schade na een windhoos in #Zierikzee is enorm. Aan de Calandweg is bij vier huizen het dak eraf gewaaid. #PZC pic.twitter.com/WOTZUJtNbb

Tornada a smuls acoperişurile a patru case şi a provocat prăbuşirea faţadei unei locuinţe, potrivit autorităţilor din provincia Zeeland, relatează AFP.

Autoritățile au făcut apel la oameni să nu se apropie de zona afectată pentru a nu îngreuna operațiunile de salvare a pompierilor.

#Netherlands > One fatality and 10 people were injured on Monday afternoon when a \"weak\" #tornado passed over the City of #Zierikzee. pic.twitter.com/paZrH9WkPY