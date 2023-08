„Nu este deloc în regulă. Tragedia de la Crevedia ne-a făcut să înțelegem că nimeni nu poate fugi de răspundere, chit că are sau nu atribuții în a aviza/aproba sau nu activitatea de comerț cu combustibili. Ne-am folosit de acest context sumbru și am dispus Poliției Locale a Sectorului 6 o verificare temeinică, amănunțită a tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor, cerute de lege pentru funcționarea acestor operatori economici cu specificul de comercializare de combustibili.

Transparența noastră este totală, aveți aici cel mai detaliat și complet raport făcut vreodată public pe acest subiect. Acest raport informativ VA FI TRIMIS TUTUROR INSTITUȚIILOR CU ATRIBUȚII DE VERIFICARE, CONTROL ȘI ÎNCHIDERE A ACESTOR STAȚII SAU ADUCEREA LOR ÎN LEGALITATE.

Trebuie știut din capul locului faptul că Ordonanța nr. 99 din 29 august 2000 (*republicată*), privind comercializarea produselor și serviciilor de piață NU DĂ DREPTUL PRIMĂRIILOR SĂ AUTORIZEZE SAU SĂ ÎNCHIDĂ AFACERILE CU COMBUSTIBILI.

Articolul 3 spune clar, la aliniatul (3), că “Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe activitățile de comercializare având ca obiect la litera c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializați prin stații de distribuție”;

Primăriile sunt responsabile doar de emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, iar aici am dispus un control intern suplimentar. Pe mandatul meu nu s-au emis astfel de autorizații.

Acest lucru fiind clarificat, asta nu înseamnă că putem fugi de răspundere și să nu știm ce se întâmplă în localitățile noastre.

Astfel, am verificat existența următoarelor documente:

• Autorizație ISU

• Autorizație ISCIR

• Autorizație de mediu

• Autorizație de construcție

• Autorizație de gospodărire a apelor

• Atestatul GANEx

• Raport privind protecția la explozii (INSEMEX)

• Licența ANRE pentru GPL

• Certificat de atestare pentru vânzarea de produse energetice

• Buletine de verificare metrologică

Repet, noi nu avem atribuții de control în acest domeniu, dar ne-am folosit de context și de faptul că primarul are atribuții în prevenirea situațiilor de urgență și avem pentru prima dată, în mod clar, o imagine reală a acestui sector de activitate.

Raportul m-a speriat, dar am decis să îl fac public. După ce îl veți citi, e scurt și la obiect, vă veți simți ca mine. Eu vă spun doar concluziile, amănuntele sunt detaliate in cele câteva pagini:

Din 40 de operatori economici care comercializează combustibili verificați,

• O singură benzinărie are toate certificate și autorizațiile de funcționare. Există 3 stații GPL cărora le lipsesc chiar 8 (din 11) astfel de licențe de funcționare.

• Singura stație cu toate autorizațiile este OMV Petrom din Str. Virtuții 48 dar și ea are o problemă, fiind doar la 10 m de un imobil.

Recomand Guvernului să preia acest model și să dispună în toată țara controale temeinice, pe modelul nostru. Presupun că situația este generalizată în toată țara.

Link-ul la raport, este în primul comentariu.

P.S. Îmi cer scuze că nu am înțeles mai devreme importanța acestui domeniu și că am plecat de la premisa că dacă nu avem atribuții de deschidere/închidere a acestor afaceri nu am documentat mai temeinic acest domeniu si nu am verificat ceea ce se întâmplă în locul instituțiilor cu atribuții de verificare și control. Este și vina noastră”, a spus Ciprian Ciucu.

Controale de amploare la sute de staţii GPL din ţară

După dezastrul de la Crevedia, toate stațiile GPL din țară au fost verificate de către reprezentanţii tuturor instituțiilor publice care au atribuții legale în această privință. Şi sunt multe, mai exact 10 autorităţi! Sunt verificate de la nereguli privind autorizarea și controlul instalațiilor sub presiune la autorizarea și controlul cisternelor de transport şi chiar respectarea obligațiilor de natură fiscală.

După cele trei explozii puternice care au zguduit Crevedia sâmbătă seara, premierul Marcel Ciolacu a dispus, luni, controale la sânge la toate staţiile GPL din România.