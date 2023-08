„Voi propune excluderea primarului din Crevedia în următorul Consiliu Politic Național, de la sfârșitul săptămânii.

Un primar care ”n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!”, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, marți seară, într-un mesaj postat pe Facebook.

Reacția premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD, vine după ce primarul din Crevedia - Florin Petre a declarat că nu a știut despre stația de GPL care funcționa ilegal în comuna pe care o conduce.

Doi oameni au murit si alti aproximativ 60 au fost raniti in explozia de sambata seara, de la Crevedia. 5 dintre raniti se lupta intre viata si moarte chiar in aceste momente la spitalele din strainanate, unde au fost transferati, starea lor fiind grava. In tot aceste timp, autoritatile locale dau din umeri, paseaza responsabilitatea si incearca sa scape de intrebarile incomode ale presei. O dovedeste chiar primarul din Crevedia, Petre Florin.

Pe langa faptul ca nu pare deloc dispus sa comunice pe marginea acestui subiect, nu da impresia ca ar fi impresionat in vreun fel de drama pe care o traiesc locuitorii din comună.

În scurta sa declaratie de marti, el a evitat sa se refere la perioada 2016-2020, vorbind evaziv doar despre ce s-a intamplat din 2020 si pana in prezent.

Florin Petre este primar al comunei Crevedia din 2016, fiind la al doilea mandat, ales pe listele PSD.