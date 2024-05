Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită, într-o scrisoare deschisă, autorităţilor naţionale şi ale Uniunii Europene să oprească un proiect legislativ aflat la Camera Deputaţilor pe motiv că acesta introduce o serie de amendamente care limitează în mod abuziv sumele datorate consumatorilor de asigurări.

SCRISOAREA DESCHISĂ a celor de la COTAR:

Excelenței Sale, Doamna Ursula Von der Leyen, Președinte al Comisiei Europene

Excelenței Sale, Doamna Roberta Metsola, Președinte al Parlamentului European

Excelenței Sale, Doamna Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi

Excelenței Sale, Domnul Alexander de Croo, Prim-ministru al Regatului Belgiei care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene

Excelenței Sale, Domnul Nicolae Ciucă, Președintele Senatului României

Excelenței Sale, Domnul Afred Simonis, Președinte interimar al Camerei Deputaților

Excelenței Sale, Domnul Marcel Ciolacu, Prim-ministru al României

Cetățenii Uniunii Europene beneficiază de drepturile care decurg din acquis-ul comunitar, iar instituțiile Uniunii Europene și statele membre trebuie să asigure respectarea drepturilor acestora conform principiilor și valorilor comune care stau la baza Uniunii.

Pentru a proteja drepturile celor zece milioane de șoferi români, dar și cei 1,5 milioane de angajați ai companiilor membre COTAR – Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, transmitem această scrisoare deschisă, prin care solicităm stoparea utilizării pretextului transpunerii unor norme europene în legislația națională pentru a adăuga noi privilegii promovate de lobby-ul asigurătorilor din România. Aceste privilegii și exceptări promovate de societățile de asigurare vor crește riscul de accidente de pe șoselele din România și vor obliga conducătorii auto să plătească din propriul buzunar bani în plus, pe lângă sumele din ce în ce mai mari plătite la polițele de răspundere civilă auto (RCA).

Asigurarea de răspundere civilă auto este reglementată la nivel european prin Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009. Aceasta Directiva a fost modificată prin Directiva 2021/2018/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, statele membre ale Uniunii Europene având obligația de a transpune în legislația națională prevederile acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2023.

In acest sens, a fost înregistrat la Senatul României proiectul L1/2024 care ulterior a fost înaintat către Camera Deputaților și înregistrat sub nr. 216/2024 pentru modificarea și completarea Legii RCA nr. 132/2017. Față de obiectivele clare ale Directivei 2021/2018/CE, care vizează în principal acoperirea despăgubirilor victimelor accidentelor de circulație prin intermediul unor vehicule neînmatriculate/neinregistrate însă sunt utilizate în trafic sau in zone private ce sunt deschise circulației publicului (exemplu: trotinete electrice), am remarcat cu îngrijorare că, folosind pretextul transpunerii acestei Directive, sunt propuse la nivelul Camerei Deputaților din România o serie de amendamente la legislația în vigoarea care afectează în mod negativ si iremediabil drepturile persoanelor păgubite, fără a avea nicio legătură cu Directiva!

Sunt încălcate, astfel, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, Constituția României, Codul Civil, Legislația în domeniul concurenței, directive și reglementări europene precum și legislația națională aplicabilă care reglementează despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate în accidente auto și drepturile păgubiților și consumatorilor de asigurări din România.

Așadar, plecând de la un simplu demers de transpunere în legislația națională a Directivei 2021/2018/CE având obiective legitime și bine delimitate, printr-un proiect de lege aprobat și de Ministerul de Finanțe și Senatul României, la nivelul Camerei Deputaților constatăm că prin Plx. nr. 216/2024 sunt propuse schimbări și adăugiri nejustificate la Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care vor afecta grav drepturile celor 10 milioane de asigurați și cetățeni români, cu un puternic impact economic negativ asupra industriei românești auto, de transport, piese de schimb și conexe.

Semnalăm că aceste schimbări asociate proiectului de lege Plx. nr. 216/2024 beneficiază exclusiv societăților de asigurări internaționale care activează pe piața RCA, cu încălcarea legislației Uniunii Europene, a Constituției României și a reglementărilor aplicabile, și suntem extrem de îngrijorați că acestea par a fi susținute de un important grup parlamentar din Camera Deputaților și de anumite persoane din conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În perioada în care atenția publică era orientată spre pregătirea sărbătorilor pascale, pare că societățile de asigurări și-au sporit eforturile și au reușit să convingă un grup de deputați să propună anumite amendamente abuzive la Proiectul de lege susmenționat (Plx. nr. 216/2024), care vor modifica legea RCA nr. 132/2017, care limitează în mod nepermis drepturile celor 10 milioane de șoferi români și deținători de vehicule din România.

Prin aceste propuneri legislative, cheltuielile cu despăgubirile ale societăților de asigurări vor scădea de la circa 35% cat sunt în prezent, la aproximativ 20%. În aceste condiții, daca in prezent, din 100 lei încasați de firmele de asigurări din vânzarea de RCA, doar 35 de lei reprezintă efectiv plățile de despăgubire, aceste costuri de despăgubire vor scădea la numai 20 de lei. Diferența de 80 de lei va fi reprezentata de cheltuielile administrative ale societăților de asigurări plus profitul acestora.

Precizăm de la bun început faptul că societățile de asigurări internaționale acționează într-un mod abuziv în România și încalcă în mod frecvent legea prin reducerea unilaterală a cuantumului despăgubirilor datorate persoanelor prejudiciate și unităților reparatoare, însă din păcate sunt sancționate extrem de rar și cu amenzi absolut simbolice de către instituția responsabilă de supraveghere pieței de asigurări. Ne referim, evident, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, direct responsabilă de răsunătoarele falimente ale asigurătorilor Astra Asigurări, Carpatica, City Insurance și Euroins, eșecuri repetate care au aruncat în colaps piața asigurărilor.

Actuala lege protejează consumatorii de asigurări, statuând principii ale despăgubirii care sunt aplicabile la nivelul întregii Uniuni Europene. Cu toate acestea, în mod sistematic asigurătorii profită de impasivitatea ASF și nu își respectă obligațiile de plată în România, efectuând plățile doar după ce sunt obligați de instanțele de judecată. Subliniem că peste 90% dintre procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată sunt pierdute de către companiile de asigurări, iar acestea nu vor să își asume obligațiile de plată ci vor să schimbe legea, astfel încât, păgubitul RCA să nu își primească despăgubirile integral și la timp și să aibă dificultăți sporite în litigiile promovate împotriva asigurătorilor.

COTAR a atras public atenția Guvernului asupra faptului ca numirile unor membri din conducerea ASF afectează reprezentarea interesului public și protejarea celor 10 milioane de șoferi. COTAR a avut din nou dreptate, la fel cum a avut dreptate și când a atras atenția asupra tunurilor financiare Euroins și City Insurance care au avut loc sub nasul Autorităților Române, în frunte cu ASF, care a devenit portavocea companiilor de asigurări, abandonând rolul esențial de a proteja interesele asiguraților români.

Aceste adăugiri ale legii RCA promovate ca adăugiri la Plx. nr. 216/2024 vor întări poziția dominantă a companiilor de asigurări în relația cu consumatorii de asigurări, iar polița RCA se va transforma într-un fel de taxă plătită multinaționalelor din asigurări, în loc să fie, cum e și firesc, un serviciu de asigurare. Cei mai afectați vor fi, însă, asigurații, care se vor transforma în zece milioane de co-plătitori, completând, la fiecare accident de care nu sunt vinovați, cu sume din propriul buzunar, prețul reparațiilor pe care companiile de asigurări vor putea evita legal să-l acopere integral.

Punctăm principalele modificări transmise de companiile de asigurări la Plx. nr. 216/2024, care par a fi asumate de către ASF și susținute de un important grup parlamentar:

Adăugarea articolului 221, referitor la “prețuri/costuri de piață”. Prin acest articol, pagubiții RCA, nevinovați de producerea unui accident, vor fi obligați să suporte o COPLATĂ din propriul buzunar pentru a acoperi costurile reparațiilor către unitățile reparatoare, ceea ce este contrar principiului repararii integrale a prejudiciului si a asigurarii RCA;

Modificarea articolului 14 alineatul (3), astfel încât cuantumul despăgubirii să fie stabilit NUMAI prin convenție între asigurator și pagubit. Această modificare va obliga păgubitul să accepte orice sumă de despăgubire, chiar dacă aceasta nu va fi suficientă pentru acoperirea costurilor reparației vehiculului avariat pentru a-l aduce la starea anterioară accidentului. Acest lucru va avea mai multe consecințe nefavorabile pagubitului și deținătorilor de vehicule din România:

Reparația nu va putea fi efectuată cu piese originale la costul suportat de asigurător, ci doar cu piese de after-market sau second-hand care se vor încadra în limitările ce vor fi impuse abuziv de asigurători, așa cum se întamplă și în prezent în cazul ofertelor înaintate de asigurători pentru reparația în regie proprie sau în cazul efectuării reparațiilor în unitățile reparatoare cu care asigurătorii au încheiate convenții de colaborare. In acest fel, firmele de asigurări vor să își maximizeze profitul, vânzând polite tot mai scumpe și achitând despăgubiri chiar și mai mici decât cele din prezent.

Păgubitul va fi obligat să se adreseze unei unități reparatoare alese de asigurator pentru reparații, fiind astfel limitat în dreptul său de a alege liber o unitate reparatoare în care are încredere sau care este mai aproape de locuința sa.

Păgubitul va fi obligat să accepte soluții tehnice neconforme care ar putea fi indicate de către asigurator (de exemplu, repararea unei piese și nicidecum înlocuirea acesteia, chiar dacă soluția legală obligatorie pentru readucerea vehiculului la starea anterioară accidentului ar fi înlocuirea piesei respective).

Întrucât păgubitul RCA își va putea repara mașina doar în unitățile reparatoare partenere ale firmelor de asigurări, acestea, profitând de întărirea poziției dominante, vor avea posibilitatea să introducă în convenția de colaborare a unităților reparatoare partenere costuri nerealist de reduse de manoperă, costuri reduse de achiziție a pieselor de schimb și costuri reduse de achiziție a materialelor de vopsitorie, de o calitate inferioară. Astfel, păgubitul RCA va fi obligat să își repare mașina doar în aceste unități reparatoare partenere ale companiilor de asigurări, clientul neștiind de numeroasele clauze nefavorabile acestuia, existente în contractul de colaborare dintre compania de asigurări și service-ul auto partener.

Concret, asigurații vor plăti o poliță RCA exorbitantă și vor avea parte de servicii de reparații low cost (piese din dezmembrări, vopsea de proastă calitate care nu respectă standardele aplicabile și mecanici nepregătiți care vor repara mașinile în condiții improprii).

Se propune introducerea a patru noi alineate la articolul 14, (31) –(34), prin care despăgubirile pentru lipsa de folosință (vehicul înlocuitor pe perioada cât vehiculul avariat se află în service pentru reparații) vor putea fi acordate doar în cazul în care pagubitul nu mai deține sau nu are dreptul de utilizare pentru alt vehicul pe care să-l folosească.

Adăugarea alineatului (10) la articolul 40, conform cărora pagubitul nu va mai avea dreptul să împuternicească alte persoane în scopul efectuării reparației vehiculului avariat sau pentru încasarea despăgubirii cuvenite.

Practic, asistăm la o restrângere considerabilă a drepturilor consumatorului de RCA, care va fi obligat să achite prețul unei polite RCA stabilită de societatea de asigurări și să primească despăgubirile limitate tot de către firma de asigurări, scopul evident al acesteia fiind maximizarea profitului cu ignorarea cerințelor de siguranță și calitate și a principiilor care consacră dreptul la despăgubire integrală pentru readucerea vehiculului în starea anterioară producerii accidentului.

În prezent, consumatorul de asigurari RCA este obligat să plătească sume extrem de mari stabilite de societățile de asigurari pentru cumpărarea “produsului de lux” denumit polița RCA. Multinaționalele din asigurări, găsind în mod inexplicabil sprijin din partea ASF și al unui important grup parlamentar, vor mai mult de atat: când un păgubit RCA, nevinovat de producerea unui accident, va avea de primit o despagubire din partea firmei de asigurari, acea suma de bani va fi diminuată, fiind calculată exclusiv de compania de asigurari, după propriile criterii, fara ca păgubitul RCA să poată invoca prețul real al reparațiilor. Practic, păcălitul păgubit RCA va fi nevoit să accepte orice suma de bani calculată de firma de asigurări, după propriile criterii de calcul. Având în vedere practica anumitor societăți de a plăti în mod nejustificat o fracție din valoarea despăgubirilor datorate (e.g., circa 20% față de costul real, restul plătindu-l doar după ce sunt obligați de instanță), anticipăm că sumele care vor fi acceptate de asigurătorii RCA la plată vor fi total insuficiente, obligând păgubiții să suporte o COPLATĂ semnificativă pentru readucerea vehiculului la starea anterioară producerii accidentului.

Prin aceste modificări, multinaționalele din asigurări vor să consacre legislativ o soluție care le este favorabilă exclusiv acestora, într-un mod fără precedent. Acestea vor stabili atât prețul de vânzare a produsului RCA, devenit de lux, cât și derizoriile sume de despăgubire pe care le va calcula compania de asigurări, atunci când acesta are un accident acoperit de o poliță RCA.

Apel pentru protejarea drepturilor celor 10 milioane de asigurați din România

COTAR solicită liderilor care conduc instituțiile europene implicarea activă pentru a proteja respectarea reglementărilor UE și aplicarea lor unitară, întocmai și nedistorsionată de interese partizane locale. Alegerile europene din iunie sunt și despre drepturile celor 10 milioane de șoferi români, toți cu drept de vot! Românii trebuie să știe că drepturile lor nu pot fi încălcate folosind abuziv sau invocând regulile europene.

COTAR solicită public în mod direct liderilor Coaliției de guvernare următoarele:

Reanalizarea proiectului de lege Plx. nr. 216/2024 pentru transpunerea Directivei 2021/2018/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, după criteriul strict al interesului public și nevoii de protejare a drepturilor celor 10.000.000 de șoferi români. Respingerea tuturor propunerilor abuzive, generate de lobby-ul companiilor de asigurări, de modificare a legii RCA formulate de un număr de deputați ai unei formațiuni politice importante. Respectarea cadrului legal național și european din care rezultă principiul despăgubirii integrale și rapide a persoanelor prejudiciate, față de obligativitatea încheierii unei polițe RCA de către consumatorii de asigurări al cărei rol este de a proteja păgubiții prin plata integrală a despăgubirilor de către societățile de asigurări. Reorganizarea din temelii a Autorității de Supraveghere Financiară, care ar trebui să vegheze asupra respectării drepturilor consumatorilor de asigurări și sancționării abuzurilor asigurătorilor, fără a îi obliga pe români să se adreseze instanțelor de judecată în sute de mii de litigii. Exercitarea unui control real suplimentar al sectorului asigurări din cadrul ASF prin intermediul Ministerului de Finanțe.

În așteptarea unui răspuns oficial și concret până la sfârșitul lunii mai 2024, ținând cont și de calendarul electoral din anul 2024, COTAR are în vedere următoarele acțiuni:

publicarea listei parlamentarilor care au contribuit la eliminarea dreptului la protectie a șoferilor români in fata multinaționalelor din asigurări. Lista va cuprinde numele, prenumele, partidul politic și județul pe care îl reprezintă. transmiterea acestei liste tuturor filialelor COTAR, precum și tuturor angajatilor și clienților care repara autovehicule sau folosesc mijloace de transport în comun. solicitarea autorizarii mitingului de protest în fața Guvernului României.

In calitate de organizatie reprezentativa pentru peste 50.000 de societati care asigura locuri de munca pentru 1,5 milioane de angajati, dar si din respect pentru cei aproximativ 10 milioane de soferi, COTAR este nevoita sa intreprinda toate demersurile legale pentru realizarea misiunii sale de interes general, inclusiv semnalarea, în mod public, a catastrofei economice și sociale care va fi suportata de cetățenii romani în cazul adoptării acestor modificări ale legislatiei RCA, făcute exclusiv în detrimentul cetățenilor și în beneficiul societatilor de asigurari.”