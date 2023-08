"Stiam ca a fost inchisa dupa adresa (statia GPL -n.r.). Nu e in competenta primariei sa faca acest lucru. Nu a venit nimic scris la primarie. Cei care au fost afectati sunt vecinii care locuiesc langa GPL.

Daca nu s-au facut (sesizari - n.r.) la primarie, nu s-a stiut (ca statia inca functioneaza - n.r.)", a declarat cu nonsalanta primarul, in prima aparitie publica dupa tragedia care a zguduit o tara intreaga.

"Stiam ca s-a oprit (activitatea statiei de gaz - n.r.). Am trecut pe acolo poate de doua ori pe saptamana. Nu am vazut nimic. Poarta era inchisa. Nu stiu (cum s-a obtinuit terenul - n.r.)", a adaugat acesta.

Intrebat de jurnalisti cine se face responsabil, in opinia sa, de catastrofa de la Crevedia, Petre Florin a spus ca "patronul firmei e responsabil".

Reporter: Autoritatile nu?

Petre Florin: Ce treaba au autoritatile daca noi am vazut ca poarta e inchisa? E un baiat care lucreaza ca sofer. Am vazut o sisterna parcata acolo din cand in cand, pe partea cealalta a drumului, si am crezut ca e a dansului.

Reporter: Stiati de conducta de gaze care trece prin curtea staiei GPL?

Petre Florin: Pe acolo trece conducta de gaze stradala. Atat.

Edilul mai spune si ca toate avizele in legatura cu constructia de pe terenul respectiv ar fi fost luate pana in 2020 "cand s-a stiut ca s-a inchis (statia - n.r.).

"Cei de la ISU ar fi trebuit sa verifice", a precizat acesta.

Intrebat cum de nu cunoaste situatia din comunitatea pe care o administreaza, avand in vedere ca NU din 2020 se afla la carma primariei, asa cum sustine, cine din 2016, cand avea si o condamnare, primarul a refuzat sa mai vorbeasca cu presa, afirmand: "Acum o dati in condamnari. O zi buna!"

