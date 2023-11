Volumul, o bijuterie a cărții tipărite, așa cum apreciază jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu, conturează o lume aparte, cu personajele și întâmplările definitorii.

"Esența acestei lumi, dată de o replică a Leonei, spusă spre finalul acțiunii - ne alergăm unii pe alții cu cuțitul în mână pe întuneric, ca bezmeticii. Această alergare este definitorie luptei pentru putere din carte. Personajele sunt marcate de lupta pentru putere: lupa pentru cât mai multă putere, lupta pentru păstrarea puterii. (...) Replica Leonei: "Puterea nu e la cel care o are, ci la cel care îl are pe cel care o are." Adică nu președintele, nu premierul, ci băieții de la Servicii care îl au pe președinte la mână. Nu neapărat serviciile românești, alte servicii... Este un scenariu de film extraordinar, dinamic", spune Ion Cristoiu.

În cartea „Toate amantele președintelui” veți face cunoștință cu amazoane de mâna întâi ale României moderne, femei puternice, încărcate de energie sexuală, combative, care desfășoară o acerbă bătălie pentru ocuparea locului întâi pe podium în preferințele președintelui.