Tinerii din România nu sunt imuni la formele grave de COVID. Ce spune medicul Cristian Oancea despre cei fără comorbidități care ajung la terapie intensivă

Cristian Oancea: "Sunt tineri care, aparent fără comorbidități intră în terapie intensivă și decedează. Am avut șapte sau opt cazuri, persoane cu vârsta de 22 de ani, 30 de ani, 37 de ani, care au stat în terapie intensivă și au făcut rapid forme severe fără nicio explicație fiziopatologică, și au decedat. Spre exemplu, avem cazul unei persoane de 42 de ani care a stat foarte mult timp acasă și a venit cu plămânii afectați în proporție de 80% și astăzi a intrat la ATI". Am avut cazuri de pacienți tineri care au decedat, am avut cazuri de pacienți fără nicio comorbiditate care au decedat și cazuri de pacienți cu diabet, obezitate care au decedat".