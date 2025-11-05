Prin această decizie, autoritățile au în vedere reducerea cheltuielilor familiilor aflate în situații vulnerabile, facilitându-le acestora accesul la bunuri necesare pentru creșterea și îngrijirea copilului.

Tichetele sociale pot fi folosite pentru achiziționarea produselor necesare trusoului nou-născutului, precum scutece, articole de igienă și vestimentare, dar și produse sanitare și medicale atât pentru mamă, cât și pentru copil. Valoarea unui tichet este de 2.000 de lei, iar acestea pot fi utilizate în maximum șase luni de la data alimentării suportului electronic.

Tichetul social poate fi folosit și pentru achiziționarea unor articole sanitare și medicale care sunt necesare atât mamei, cât și copilului. Tichetul are ca scop acoperirea exclusivă nevoilor esențiale atât ale mamei, cât și a noului-născut, nefiind permisă achiziția care nu are legătură cu îngrijirea copilului.

Beneficiarii tichetelor sociale

Beneficiarii acestei măsuri sunt mamele din categorii vulnerabile, printre care se numără femeile care beneficiază de venitul minim de incluziune, femeile cu dizabilități, victime ale calamităților sau violenței domestice, minorii, femeile fără acte de identitate, dar și cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zone de conflict armat.

Primăriile au responsabilitatea de a întocmi listele de beneficiari, ce urmează să fie centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, după care tichetele sunt distribuite direct mamelor.