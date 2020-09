Tensiuni în sistemul sanitar din Prahova: Spitalul din Câmpina, fără medic la Primiri Urgențe pe turele de zi. Cadrele medicale se revoltă

"Datorită detaşării către UPU a doi medici din cadrul CPU Câmpina, Spitalul Municipal Câmpina va funcţiona fără medic în serviciu de urgenţă în zilele de 31 august 2020, 1, 2, 3, 4, 7, 8, septembrie 2020 program de zi şi în data de 3 septembrie 2020 24 de ore. În acest context, vă solicităm ca în intervalele menţionate urgenţele să fie preluate de Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Ploieşti", se arată într-o adresă transmisă de Spitalul Câmpina către Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Direcţia de Sănătate Publică, Prefectura Prahova şi Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti.



Managerul unităţii sanitare de la Câmpina, Călin Tiu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că spitalul are un normativ de zece medici în CPU, având însă doar şase medici, dintre care unul este în concediu medical, iar doi au fost detaşaţi la UPU Ploieşti.



Astfel, CPU Câmpina funcţionează acum cu trei medici, conducerea unităţii luând decizia de a nu acoperi turele de zi în perioada menţionată în adresă.



"Au rămas doar trei medici la CPU, astfel că am ales ca soluţie să avem zile din luna aceasta neacoperite în cursul dimineţii, când sunt mai mulţi medici în spital", a explicat Tiu.



Pe de altă parte, medicii din UPU Ploieşti sunt nemulţumiţi de solicitarea conducerii SMC ca urgenţele să fie preluate în această perioadă de Spitalul de Urgenţă Ploieşti, în condiţiile în care cei doi medici detaşaţi aici sunt în concediu pentru încă o săptămână, astfel că detaşarea lor nu aduce niciun plus activităţii de la UPU.



"Spitalul nostru este spital de urgenţă, unic într-un judeţ cu aproape 800.000 de locuitori. Asigurăm tratamentul specific şi gestionarea a 2/3 din pacienţii COVID. Bucureştiul şi Sectorul Agricol Ilfov au aproape două milioane de locuitori şi sunt deservite sanitar de aproape 50 de unităţi sanitare de stat şi private, din care 11 spitale clinice universitare. Prin modul în care este gestionată activitatea medicală a unităţilor medicale din judeţul Prahova, riscăm ca totul să se blocheze prin non-combatul unora din spitale", se arată într-un mesaj al medicilor de la UPU Ploieşti transmis presei.



Călin Tiu spune că decizia privind detaşarea celor doi medici de la CPU către UPU a venit începând cu data de 28 august. Persoanele respective se aflau în concediu de odihnă la acel moment şi li s-a respectat acest drept la concediu, a menţionat managerul SMC.



Detaşarea celor doi medici de la Câmpina este valabilă până pe 26 septembrie, potrivit AGERPRES.