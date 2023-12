„Luni, 25 decembrie, de Crăciun, ne aşteptăm la o vreme deosebit de caldă. Vorbim de temperaturi care în întreaga ţară vor fi cuprinse între 8 până la 17 grade Celsius, ceea ce înseamnă un salt semnificativ, cu 14 grade peste ceea ce ar fi normal. Vor mai fi posibile intensificări de vânt şi în zonele mai joase de relief, cu viteze de 45 - 55 km/h, iar în zona montană înaltă rafale de 70 - 90 km/h. Cu siguranţă şi marţi, 26 decembrie, la scara întregii ţări ne aşteptăm la valori de 12 - 16 grade Celsius, cu 15 - 16 grade în Capitală. Într-adevăr, vom avea un Crăciun cald, aşa cum de altfel ne-am obişnuit în ultimii ani să avem, să vorbim de perioada sărbătorii Crăciunului şi a trecerii dintre ani de o vreme mai caldă decât în mod obişnuit. Practic, şi ultimele ierni ne-au adus în această perioadă o vreme mai caldă, cel puţin în zonele mai joase de relief, şi, din păcate, fără strat de zăpadă", a precizat ea.



Însă, iubitorii sporturilor de iarnă se vor putea bucura, pentru că la munte stratul de zăpadă va fi unul consistent.



"De această dată, iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura, pentru că la munte stratul de zăpadă va fi unul consistent, având în vedere şi ultimele avertizări, care au adus mai ales în zona montană, la atitudini mai mari de 1.500 de metri, cantităţi mai semnificative de zăpadă", a afirmat şefa ANM.



Şi în Capitală vremea va fi mai caldă, cu peste 10 grade decât normalul perioadei, temperaturile urcând până la 18 grade în zilele de luni şi marţi.



"Va fi cald şi în Bucureşti. Dacă duminică contăm pe 10 - 11 grade, deja luni şi marţi contăm şi în Capitală pe valori de 17 - 18 grade, cu o vreme care va fi caracterizată cel puţin de rafale de vânt pentru ziua de duminică, între 40 - 50 km/h, cu un cer temporar variabil, dar semnificativ va fi vremea mai caldă, aşa cum am menţionat, cu peste 10 grade decât ceea ce ar fi normal pentru această perioadă", a susţinut ea.



În ajunul Crăciunului, duminică, 24 decembrie, în cea mai mare parte a ţării, va fi o vreme mai caldă decât în mod obişnuit din punct de vedere al regimului de temperaturi, pentru că valorile maxime se vor încadra, în general, de la zero până la 2 grade Celsius în Maramureş sau în nordul Transilvaniei, la 14 - 15 grade în sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei. De asemenea, în Capitală, duminică vor fi maxime de 10 - 11 grade, ceea ce ar însemna valori cu 5 până la 10 grade mai ridicate decât această perioadă, susţine Elena Mateescu.



"Ne mai aşteptăm ca în zona montană să predomine ninsorile, de asemenea, precipitaţii mixte în regiunile intracarpatice. Dar, pentru că deja masa de aer cald îşi face simţită prezenţa, transformarea acestora în ample precipitaţii lichide, care să favorizeze depunerile de polei, va fi cu precădere în Banat, în zona de câmpie a Crişanei, acolo unde ploile vor fi temporare", a mai spus directorul general al ANM.



"Aş menţiona aici, nu mai departe 2022, când în 24 decembrie au fost 12 grade la Calafat, 8 - 9 grade în Capitală, iar în 25 decembrie 16 grade la Ploieşti, cu 15 grade în Capitală sau în 26 decembrie, 14 grade în Oraviţa şi 11 grade în Capitală. Dar am avut şi ani în care în această perioadă s-au înregistrat valori de 20 de grade Celsius. Aş menţiona anul 2014, când la Calafat am avut în data de 24 decembrie 20 grade, iar în Capitală, 16 - 17 grade. Iată, pe 25 decembrie, 16 grade la Apa Neagră şi la Piteşti, 12 grade în Capitală şi apoi valori de temperaturi de 10 - 11 grade", a mai spus Elena Mateescu.