Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperatura maximă nu va depăși 7-8 grade.

Până miercuri la ora 14:00, Capitala se află sub o informare meteorologică ce include ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece.

Vreme extremă la munte. Drumarii au intervenit încă de la primele ore ale dimineții pentru curățarea șoselelor înzăpezite. Drumarii le-au transmis oamenilor să nu se deplaseze în zonele afectate de ninsoare și avertizează șoferii să nu circule pe drumurile montane, mai ales dacă nu au cauciucuri de iarnă.