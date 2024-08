Similitudinile cu cazul Danei Roba sunt șocante. Sabina Cornea a povestit cum soțul ei a venit și a agresat-o, în plină noapte, pentru că era sub influența alcoolului.

„Alexandru, puiul meu de 5 jumate, m-a apărat noaptea la 2:30, când ne-a luat din pat și a venit peste noi în dormitor! Înjurându-mă și spunându-mi că mă va face țăndări ca pe Dana Roba, doar pentru că am îndrăznit să îi spun să nu mai bea (la un om care bea 6-7 beri zilnic de 19 ani, nu îi poți zice să nu mai bea ) să se culce, pentru că e 2 jumate noaptea și că dimineață va lucra de la 7, și că el nu știe cum e să muncești 12 ore!

Apropo, Cristi s-a angajat într-o fabrică, dar cred și eu că e foarte greu să te angajezi la 43 de ani dacă o viață ai fost un întreținut!”, a scris Sabina Cornea pe pagina sa de Facebook.

IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL



Ulterior, femeia a făcut o nouă postare în care afirmă că partenerului agresor i-ar fi fost ridicat ordinul de restricție și a venit să o terorizeze din nou.



"De obicei sunt un om discret cu viața mea personala, dar acum a ajuns cazul sa fac totul public ! Pentru ca eu si copilul meu din 2020 suntem maltratați de acest om, pe data de 4 iulie 2023 am fost adresată si eu si copilul, am avut 3 ordine de protecție, iar acum acestui om i-a fost ridicat ordinul de protectie si din nou a venit la noi in casa, a sărit gardul si ne-a amenințat ca ne omoară!".

Soțul Danei Roba a primit condamnare la închisoare cu executare după ce a lovit-o cu un ciocan în cap