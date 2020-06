Tatăl fetei incendiate de un criminal în serie, audiat de procurori

In fata procurorilor au ajuns, astazi, bunica fetei, dar si tatal tinerei. Procurorii vor sa stie daca tanara de 17 ani a avut o relatie cu barbatul de 45 de ani si daca aceasta relatie a fost consimtita sau nu de tatal fetei, care a recunoscut in fata procurorilor ca il cunostea pe criminal. Mai precis, au lucrat impreuna in strainatate, insa barbatul de 45 de ani s-a intors mai devreme in tara si a incendiat-o pe fata.

Pe langa bunica si tatal fetei, in cadrul acestei anchete au fost audiate mai multe persoane. Se incearca sa se refaca firul acestei povesti: ce s-a intamplat, de fapt, intre tanara si barbatul acuzat in trecut de cinci crime, care a stat in inchisoare mai bine de 20 de ani. Acest lucru este verificat de catre procurori, dar si de catre Corpul de Control pentru ca la penitenciarul din Drobeta-Turnu Severin se fac verificari pentru a se vedea cu exactitate daca barbatul a fost eliberat din inchisoare conform legii sau nu.

Intre timp, tanara se zbate, in continuare, intre viata si moarte si asta pentru ca are arsuri pe 90% din suprafata corpului. Initial, ea a fost dusa la spitalul din Olt, insa ulterior a fost transfera la Spitalul Griogore Alexandrescu din Capitala, unde ar fi operata zilnic, spun surse din cadrul spitalului.