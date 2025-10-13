Estonia, Letonia și Lituania planifică operațiuni pe scară largă de evacuare a populației, cu mobilizarea potențială a sutelor de mii de persoane, în eventualitatea intensificării presiunilor sau agresiunii ruse la frontiere. Potrivit Reuters, aceste măsuri vin ca răspuns la creșterea cheltuielilor militare ale Moscovei, după ce a declanșat invazia totală în Ucraina în 2022.

Țările baltice au tras de mult semnale de alarmă către NATO: interceptări ale avioanelor de luptă ruse, activități intensive de drone, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare – toate considerabile ca instrumente menite să destabilizeze regiunea.

„Amenințările sunt multiple: de la invazie directă până la acțiuni de sabotaj sau provocări,” a declarat Renatas Pozhela, șeful serviciilor lituaniene de pompieri și salvare. Unul dintre cele mai îngrijorătoare scenarii prevede desfășurarea unui contingent rus puternic de-a lungul frontierelor baltice, pentru a ocupa teritorii în doar câteva zile sau săptămâni.

Alte riscuri invocate au inclus sabotajul infrastructurii de transport, răspândirea știrilor false, tensiuni în comunitățile vorbitoare de rusă și inducerea unei crize migratoare simulate.

Simulări și mobilizare internă

În timpul unor exerciții recente în Lituania, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din Vilnius, dar autoritățile au pregătit scenarii de relocare pentru până la 400.000 de oameni în zone situate la 40 km de frontiera cu Rusia și Belarus. Orașele au început amenajarea punctelor de colectare, stocarea de apă, medicamente, saltele și trasee de transport.

De exemplu, în Kaunas s-a planificat ca până la 300.000 de persoane să fie găzduite în școli, biserici sau săli de sport. Cetățenii care vor folosi vehicule personale vor fi ghidați pe drumuri secundare pentru a elibera căile principale pentru mobilizarea echipamentului militar.

„Suntem gata. Asta contează. Ne facem temele acasă,” a declarat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys.

Evacuarea peste hotare – o opțiune strategic evitată

Chiar dacă regiunea baltică este învecinată cu Polonia, niciuna dintre aceste țări nu prognozează evacuări transfrontaliere. Motivul: vulnerabilitatea strategică a Coridorului Suwałki, vital pentru legătura terestră a regiunii cu restul Europei.

Cifre și pregătiri diferite

În Estonia, planurile prevăd relocarea temporară a până la 10% din populație, în special în zonele de frontieră. În Letonia, autoritățile estimează posibilitatea mutării unei treimi din cetățeni.

„Nu dorim să semănăm panică, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice evoluție,” a spus Ivar Mai, consilier al departamentului estonian de intervenții.

Analiștii militari avertizează că industria de apărare rusă își intensifică producția de tancuri T‑90 și reface rezervele dinainte de război, semn că amenințarea asupra NATO nu este una de moment, ci cu potențial de durată.