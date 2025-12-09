Letonia, țara în care bărbații mor prea repede

Declinul demografic cu care se confruntă acum Letonia afectează în mod special bărbații. Numărul bărbaților tineri a scăzut dramatic din cauza unui stil de viață haotic. Consumul de alcool este foarte ridicat în rândul populației de sex masculin. Mulți bărbați își pierd viața din cauza alcoolului și alimentației nepotrivite. De asemenea, fumatul și obezitatea se numără printre cele mai importante cauze care provoacă decesul timpuriu în Letonia.

Un raport Eurostat recent arată că ponderea femeilor în Letonia este cu 15,5% mai mare față de bărbați – de peste trei ori rata medie din Uniunea Europeană, potrivit presei locale. Între timp, în rândul populației de peste 65 de ani, există de două ori mai multe femei decât bărbați, conform unui post Tv, scrie Libertateapentrufemei.

Numeroase femei de vârsta a doua au rămas astfel fără ajutor în gospodărie și sunt nevoite să dea anunțuri pentru a găsi un soț care să le ajute la treburile casnice mai grele. Așa s-au înmulțit anunțurile prin care femeile închiriază soți cu ora.

Numeroase anunțuri apar pe platformele online prin care îți poți rezerva un „bărbat cu mâini de aur”, pentru o oră sau chiar pentru o zi întreagă. Femeile caută bărbați pricepuți capabili să facă lucrări la instalația sanitară, tâmplărie, reparații sau să monteze un televizor pe perete.

Femeile letone caută parteneri în străinătate

Tinerele din Letonia își găsesc mai greu bărbați potriviți pentru a întemeia o familie. De aceea, multe dintre ele pleacă în străinătate pentru a găsi perechea ideală. Numeroase companii din Letonia au deja angajate femei în proporție covârșitoare, numărul bărbaților fiind foarte redus, conform sursei rpecizate.