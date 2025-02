În ciuda recesiunii, economia germană a reușit să-și mențină statutul de a treia economie la nivel mondial. Potrivit estimărilor Institutului de Cercetări Economice din Köln (IW), produsul intern brut (PIB) al Germaniei a fost de aproximativ 4,66 trilioane de dolari (4,45 trilioane de euro) în anul precedent. Aceasta a dus la retrogradarea Japoniei, care a ocupat mult timp locul trei, pe poziția a patra pentru al doilea an consecutiv, cu un PIB de puțin peste 4 trilioane de dolari. Totuși, acest clasament ar putea suferi modificări în curând.

Statele Unite vor rămâne, fără îndoială, pe primul loc în 2024, cu o producție economică de 29,7 trilioane de dolari, urmate de China, cu puțin peste 18,9 trilioane de dolari. Michael Grömling, șeful economic al IW, a subliniat că „Decalajul față de a patra cea mai mare economie, Japonia, a fost aproape menținut în ciuda recesiunii din Germania”.

Avertisment pentru clienții unei banci din România: creștere alarmantă a tentativelor de fraudă

El a adăugat că atât Germania, cât și Japonia continuă să piardă teren în fața celor două mari economii, China și SUA, din cauza performanțelor economice slabe.

Cu toate acestea, Germania are șanse să-și păstreze poziția de numărul trei la nivel global și în acest an, în ciuda faptului că se confruntă cu un al treilea an consecutiv de recesiune. Grömling a afirmat că „în cazul unei recesiuni moderate, Germania ar putea probabil să rămână pe locul trei în 2025”. Mulți specialiști estimează că Japonia va înregistra o creștere de cel puțin 1%.

„Atâta timp cât nu apar distorsiuni majore ale cursului de schimb, Germania ar trebui să mențină această poziție – dar ca și în anii precedenți, cu un decalaj tot mai mare față de China și SUA”, a spus șeful economic al IW.

Pe termen mediu, Germania ar putea fi înlocuită cu o țară asiatică: India. „Presupunând că ritmul de creștere existent în India nu slăbește și că creșterile pozitive slabe în Germania, se așteaptă ca India să fie a treia economie ca mărime, înaintea Germaniei la sfârșitul acestui deceniu”, a spus Grömling.

„Desigur, trebuie luate în considerare și dimensiunile fundamental diferite ale populației și dezvoltarea populației”. Până la sfârșitul deceniului, India ar putea avea o populație de aproximativ 1,5 miliarde, iar China de aproximativ 1,4 miliarde. „În Germania, populația este de așteptat să fie în jur de 84 până la 85 de milioane, ceea ce reprezintă mai puțin de 6% din dimensiunea populației indiene sau chineze”, a mai spus expertul IW, citat de oe24.at.

Ce se întâmplă cu Cota Unică și cu TVA, anul acesta? Anunțul premierului Ciolacu