”Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieşit la pensie la 50 de ani şi te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanţială, care se va aplica imediat, de exemplu”, a declarat Tanczos Barna la un post de televiziune, potrivit sursei.

Oficialul a menţionat că este scris foarte clar în proiectul de act normativ că aceştia vor trebui să opteze între pensie şi salariu.

De asemenea, vicepremierul a mai spus, despre cumulul pensie-salariu, că în momentul de faţă nu au prevăzute excepţii.

”Să vedem săptămâna viitoare ce propuneri mai vin şi vorbim cu toată coaliţia, relativ la cele propuneri, dar lucrul cel mai important este ca acele persoane care ar putea să se facă să se retragă din activitate ocupă un loc de muncă care ar putea fi ocupat de un tânăr, care este la şomaj, de exemplu. Trebuie să aleagă şi pe parcurs să înceapă să elibereze locurile pentru noile generaţii”, a conchis Tanczos Barna.