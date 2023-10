Judecătoria Cluj-Napoca a pronunțat o primă sentință într-un dosar de ultraj în care a fost trimis în judecată un tânăr acuzat că i-a amenințat și înjurat pe mai mulți polițiști și jandarmi care au intervenit pentru a opri o petrecere la care tânărul participa, relatează Ziare.com.

Potrivit rechizitoriului, totul s-a întâmplat în octombrie 2020. „Mai mulţi poliţişti şi jandarmi s-au deplasat la apartamentul inculpatului, din localitatea Floreşti, întrucât acesta şi alte persoane ascultau muzică la un nivel ridicat.

Cu acea ocazie, numitul …… a exercitat acte de agresiune împotriva unui poliţist, fapt pentru care a fost încătuşat de oamenii legii. După ce poliţiştii şi jandarmii au ajuns în faţa blocului cu numitul ………, inculpatul a ieşit pe balcon şi le-a adresat acestora mai multe ameninţări şi insulte, tulburând, astfel, şi liniştea publică din zonă”, se arată în rechizitoriu.

Unul dintre membrii echipajului care a intervenit, a explicat în proces cum s-a derulat intervenția. Martorul a declarat că le-a spus tinerilor: „Fraţilor, am venit o dată la voi, chiar nu se poate cu voia bună?”. „Le-am cerut să vină cu noi. Ei au spus că ei nu vin nicăieri şi că în casa lor fac ce vor şi că nu le spunem noi ce să facă în casa lor”, a mai spus martorul. Agentul a mai arătat că unul dintre tineri „era cu gura pe sus şi ne tot spunea că are pile, că are avocaţi şi că nu le putem face ceva şi că ei fac ce vor în imobil”.

„Până la sosirea luptătorilor din cadrul SAS şi Jandarmeriei, inculpatul a ieşit pe balconul apartamentului său şi, de acolo, le-a adresat poliţiştilor ameninţări cu acte de violenţă, în sensul că îi va tăia cu o sabie. De asemenea, acesta le-a adresat poliţiştilor mai multe jigniri, folosind în mod repetat apelativul „miliţienilor” şi i-a acuzat că i-au sustras mai multe sume de bani din casă, tot acest „spectacol” producând o reală tulburare a liniştii publice din zonă, cu consecinţa trezirii mai multor locatari din blocurile vecine”, se mai arată în dosar.

Judecătoria Cluj-Napoca l-a declarat nevinovat pe tânărul scandalagiu, considerând că faptele de care este acuzat nu sunt infracțiune.

Judecătorul a mai arătat că „nu există nicio dovadă cu privire la aptitudinea ameninţărilor proferate de către inculpat de a produce vreo stare de temere vreunuia dintre poliţişti sau jandarmii, iar declaraţiile aşa-zişilor ultragiaţi sunt incompatibile cu producerea reală a unei astfel de stări”.

În privința tulburării ordinii și liniștii publice, judecătorul a arătat că, având în vedere intervenția dispoporționată a forțelor de ordine, aceasta nu constituie infracțiune, fiind cel mult o calomnie adusă polițiștilor și jandarmilor.