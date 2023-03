Valeriu Stoilov, un asistent de cercetare în geografie la Centrul de Economie Montană, a murit chiar înainte de operația pe care medicii urmau să i-o facă la cot.

În urmă cu doar o săptămână, bărbatul de 28 de ani s-a lovit în timp ce juca fotbal cu prietenii. A mers imediat la spital, iar medicii l-au programat pentru o intervenție chirurgicală. Pe masa de operație însă, la scurt timp după ce i s-a făcut anestezia, Valeriu Stoilov a intrat în stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat timp de 70 de minute însă, în cele din urmă, au declarat decesul.

Familia și prietenii bărbatului sunt șocați de moartea tragică a acestuia și nu își pot explica cum, din cauza unei banale probleme la cot, tânărul a murit.

Potrivit medicilor, analizele bărbatului făcute înainte de intervenția chirurgicală arătau că acesta ar fi sănătos.

"A prezentat o fractura de olecran in urma unei caderi accidentale, inteleg ca pe un teren de sport. S-a facut anestezia generala. Imediat dupa ce s-a anesteziat si intubate a intrat in stop cardio-respirator.

S-a facut totul potrivit procedurilor, protocoalelor, nu s-a omis nimic. Greu de spus (ca ar putea fi luata in calcul ipoteza ca ar fi fost provocat stopul cardio-respirator de la anestezie). In momentul in care s-a facut anestezia, la scurt timp s-a produs acest stop cardio-respirator, sigur ca are o legatura intr-un fel sau altul, dar mi-e greu sa va spun care", a declarat Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Municipal din Vatra Dornei.

Reprezentanții spitalului au declanșat o anchetă internă și așteaptă rezultatele necropsiei.