Tânăr de 24 de ani, arestat după ce a făcut scandal la spital. A fost prins cu substanțe psihoactive și a încercat să distrugă actele poliției
Un tânăr din Caracal, județul Olt, a ajuns după gratii pentru 30 de zile, după ce a provocat un incident grav într-un spital din Craiova. Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, fusese adus de cadre medicale pentru îngrijiri, însă în timpul controlului a fost depistat având asupra lui substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

A smuls documentele din mâna polițistului

Potrivit IPJ Dolj, în momentul în care polițiștii i-au întocmit actele de constatare și au ridicat substanțele găsite, tânărul a reacționat violent. Acesta a smuls documentul din mâna agentului constatator, l-a rupt și a încercat să fugă.

Polițiștii au intervenit imediat, l-au imobilizat și l-au condus la sediul Secției 2 Poliție Craiova, unde a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri oficiale.

Sâmbătă, tânărul a fost prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Între timp, probele ridicate vor fi analizate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații.