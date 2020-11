Sute de ventilatoare, cumpărate la prețuri URIAȘE. În spitale e nevoie de ele, dar stau blocate în depozitul Unifarm

Unifarm a achizitionat, in luna martie a acestui an, 300 de ventiloatoare la pretul de 56.000 de dolari bucata, fara TVA. In realitate, spun anchetatorii, pretul de achizitie pentru astfel de echipamente era cuprins intre 7.000 si 10.000 de dolari. Aceste ventilaotoare au fost livrate in data de 15 mai.

In dosarul de achizite, compania de stat Unifarm nu a trecut niciun fel de spcificatii tehnice care sa justifice pretul atat de ridicat.

Din acel moment, in depozitele Unifarm stau blocate aceste echipamente tocmai pentru ca spitatele nu isi doresc sa le cumpere la pretul acesta urias.

Achizitia Unifarm face obiectul unui dosar la DNA. Recent, ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca a cerut o derogare DNA prin care aceste echipamente sa fie achizitionate prin Departamentul de Situatii de Urgenta si cumparate de spitalele care au nevoie de astfel de aparate.