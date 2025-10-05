Organizatorii au estimat că aproximativ 250.000 de persoane au participat la manifestaţie, cifră confirmată de poliţia locală. Majoritatea participanţilor purtau îmbrăcăminte roşie pentru a-şi exprima sprijinul faţă de „linia roşie” simbolică împotriva asediului israelian asupra Gazei

„Marşul liniei roşii” a fost organizat după o manifestaţie similară de amploare care a avut loc la Haga în luna mai şi a fost planificat cu câteva săptămâni înainte ca preşedintele american Donald Trump să-şi anunţe planul de a pune capăt războiului. Organizatorii PAX Netherlands au declarat că speră la pace în Gaza, dar au adăugat că planul lui Trump nu le-a schimbat hotărârea.

Protestatarii de toate vârstele au înfruntat ploaia pentru a se alătura unui marş de 6 kilometri prin capitala olandeză, fluturând steaguri palestiniene, scandând „Palestina liberă, Palestina liberă” şi purtând pancarte cu mesajele „Israel, ruşine să-ţi fie!” şi „nu suntem liberi până când Gaza nu este liberă”.

Organizatorii au declarat că guvernul olandez nu face suficient pentru a împiedica Israelul să comită crime de război în Gaza şi au cerut politicienilor să ia măsuri, cu puţin peste trei săptămâni înainte ca Ţările de Jos să se îndrepte către alegerile generale din 29 octombrie.