Pe administrația locală sunt cam 125.000 de funcționari, iar o reducere de 10% ar fi cam 12.500 de concedieri. De asemenea, PSD ar vrea ca 700-800 de primării să apeleze la concedieri, fiindcă, spun social democrații, nu mai au de unde să dea afară.

PSD propune reduceri de posturi cu 20% în administrația centrală, o propunere pe care se va da vot astăzi. Social democrații spun că ar trebuie dat afară 10% din administrația locală, doar dacă se concediază 20% din administrația centrală.

Totodată, PSD cere ca la administrația locală să existe o reducere diferențiată și să se poată tăia și de la asistența socială, dar numai funcționarii, nu și asistenții.

De asemenea, PSD spune că Bolojan le-a cerut, acum, ca pe fiecare achiziție pe care o fac primarii, să trimită un raport separat și la ministerul de Finanțe, pe lângă ce pun în sistemul SEAP, de achiziții publice.