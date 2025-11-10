Deficiența de biotină poate duce la subțierea sau căderea părului, de aceea este important să includem în alimentație alimente bogate în biotină pentru a menține sănătatea optimă a părului. Iată cinci surse naturale de biotină care pot ajuta la încurajarea creșterii părului:

Ouă

Ouăle sunt una dintre cele mai bogate surse de biotină, fiind o alegere excelentă pentru promovarea creșterii părului. Biotina se găsește atât în gălbenuș, cât și în albuș, deși gălbenușul este sursa principală. De asemenea, ouăle sunt bogate în proteine de înaltă calitate și aminoacizi esențiali, vitali pentru producția sănătoasă a părului, scrie Times of India.

Nuci și semințe

Nucile și semințele, în special migdalele, nucile, semințele de floarea-soarelui și semințele de in, sunt surse excelente de biotină. Aceste gustări bogate în nutrienți oferă nu doar biotină, ci și acizi grași esențiali, vitamina E și antioxidanți, toate contribuind la creșterea sănătoasă a părului.

Cartofi dulci

Cartofii dulci nu sunt doar delicioși și nutritivi, ci și o sursă excelentă de biotină. Ei conțin beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, ajutând la producția și creșterea sănătoasă a celulelor, inclusiv a celor capilare. Combinația de biotină și vitamina A din cartofii dulci poate oferi părului un impuls sănătos.

Spanac

Spanacul este o sursă bogată de nutrienți, inclusiv biotină, fier, acid folic și vitaminele A și C, toate contribuind la sănătatea părului. Fierul ajută la transportul oxigenului către foliculii de păr, promovând creșterea sănătoasă. Biotina din spanac lucrează împreună cu aceste vitamine și minerale pentru a hrăni scalpul și foliculii, încurajând un păr puternic și des.

Avocado

Avocado este bogat în biotină, grăsimi sănătoase și vitaminele E și C, fiind un alt aliment excelent pentru promovarea creșterii părului. Grăsimile sănătoase din avocado ajută la hidratarea și hrănirea scalpului, prevenind uscarea și descuamarea. În plus, vitamina E susține producția de colagen, întărind părul și îmbunătățindu-i elasticitatea.