Sursele spun ca alesii iau in considerare varianta de a prezenta toate cele 3 mari reforme din PNRR - reforma pensiilor speciale, reforma sistemului general de pensii si cea a salarizarii - abia in luna iunie. Asta desi cea privind pensiile speciale trebuia deja sa fie gata pana luna trecuta si din ce am vazut pana acum reprezentantii Comisia Europeana nu sunt multumiti de actuala forma a proiectului.

Cu toate acestea, sursele citate spun ca daca cele 3 proiecte vor fi prezentate impreuna, atunci reprezentantii de la Bruxelles vor vedea un mai mare impact asupra bugetului, dar si o mai buna coordonare intre cele 3 proiecte si le vor accepta in forma actuala.

De asemenea, daca e sa vorbim de reforma sistmemului general de pensii, aceleasi surse spun ca deja au in analiza aceasta forma finala pe care a anuntat-o si Ministerul Muncii saptamana trecuta. Ea este in momentul de fata analizata de Coalitie si exista sanse mari sa fie finalizata pana in luna iunie, atunci cand trebuie finalizata si reforma salarizarii, despre care aceleasi surse spun ca este cea mai grea reforma din PNRR.