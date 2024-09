Din informatiile Realitatea PLUS, starea lui de sanatate este una stabila. In prezent, Alfred Bulai este internat la Spitalul Militar din Capitala, in sectia de Cardiologi, fiind sub atenta observatie a medicilor specialisti pentru ca stiu acesta ca in trecut a mai avut probleme de sanatate.

La finalul saptamanii trecute, magistratii au decis sa-l plaseze sub masura arestului preventiv. Mai precis, sa meraga in spatele gratiilor, insa la scurt timp sociologul a facut infarct si a fost transportat de urgenta la spital.

Astazi se va decide daca starea de sanatate ii va permite intoarcerea in spatele gratiilor. Daca medicii vor constata ca viata fostului profesor este pusa in pericol, am putea sa vedem si o schimbare a incadrarii.

Concret, avocatul lui Bulai ar putea cere medicilor un raport medico-legal cu care va merge in fata instantei si judecatorii vor decide daca il vor plasa sub o masura mai blanda, precum cea a arestului la domiciliu sau cea a controlului judiciar. Acest lucru trebuie sa fie luat in calcul de magistrati, precum si rapoartele medicilor specialisti. Trebuie constatat, de asemenea, daca Alfred Bulai va putea primi ingrijirile in arest sau daca nevoie ca acesta sa fie tinut sub observatie acasa.