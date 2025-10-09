Astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de supă de roșii cu găluște, perfectă pentru zilele reci de toamnă. Nu trebuie să fii as în bucătărie ca să prepari această rețetă, tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună supă de roșii cu găluște pe care ai pregătit-o și ai mâncat-o vreodată.

INGREDIENTE:

4 morcovi

3 buc pastarnac

1 radacina patrunjel

1 radacina telina

2, 3 cepe mici

1 cartof mare

2 ardei grasi

2,5 gk rosii sau 1,5 litri suc de rosii

sare, piper

2 oua+1 praf sare

7 linguri gris

2 legaturi patrunjel verde

1 frunza telina

2 linguri de zahar

MOD DE PREPARARE:

Se curata legumele, se taie si se pun la calit ( mai putin cartoful, ardeiul gras si ceapa ) cu doua linguri de ulei timp de 2-3 minute, amestecand continuu. Se adauga 2,5 litri de apa, o lingura de sare si se lasa la fiert 15 minute.

Se adauga apoi si ceapa, cartoful si ardeiul gras si se mai lasa inca 10 minute.

Intre timp preparam sucul de rosii cu ajutorul separatorului. Cine nu si-a facut provizii de suc vara, pe timp de iarna poate cumpara sucul, supa iese la fel de buna.

Adaugam si sucul si cele doua linguri de zahar si asteptam sa dea in clocot. Intre timp, preparam galustele.

Se separa ouale si se bat albusurile spuma cu un praf de sare.Se adauga galbenusurile, turnand apoi in ploaie grisul amestecand usor cu furculita de jos in sus pana incepe sa se desprinda de farfurie.

Cu furculita "trecuta" prin apa rece, se ia din compozitie, formandu-se galustele, lasanadu-le apoi sa alunece singure in supa. Se lasa sa fiarba la foc mic, in jur de 20-25 minute, acoperind oala cu un capac, dupa care verificam daca sunt patrunse. Potrivim de sare. Adaugam apoi patrunjelul tocat , stingem focul, lasandu-le acoperite in continuare, deoarece acestea vor continua sa se umfle.

Aceasta supa se poate face si cu taitei. Are acelasi gust divin, potrivit sursei.