Mai precis, în atenția autorităților de la Washington ar putea ajunge influenceri precum Moise Guran, Lucian Mândruță, Oana Dimofte și Andrei Caramitru, care au emis opinii ce pot fi considerate „provocatoare” sau „denigratoare”, anunță Realitatea Plus.

Într-o intervenție la același post TV, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a declarat că „aceste personaje, în frunte cu Cristian Tudor Popescu, nu mai au ce căuta în Statele Unite”.

Joi, Departamentul de Stat avertizează că cetățenii străini care celebrează asasinarea lui Charlie Kirk riscă să rămână fără VIZA pentru Statele Unite. Secretarul de stat adjunct Chris Landau a precizat că autoritățile vor lua „măsuri adecvate” împotriva celor care „laudă, batjocoresc sau minimalizează” moartea lui Kirk.

„Străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți în țara noastră. Am fost dezgustat să văd pe unii pe rețelele de socializare lăudând, batjocorind sau minimalizând evenimentul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsuri adecvate”, a scris oficialul american pe platforma X.