Primele IMAGINI cu presupusul asasin al influencerului Charlie Kirk. Ce recompensă oferă FBI? Gloanțele folosite ar fi fost gravate cu mesaje TRANSGENDER

Secretarul de stat adjunct Chris Landau a declarat că autoritățile vor lua „măsuri adecvate” împotriva celor care „laudă, batjocoresc sau minimalizează” moartea lui Kirk.

„Străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți în țara noastră. Am fost dezgustat să văd pe unii pe rețelele de socializare lăudând, batjocorind sau minimalizând evenimentul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsuri adecvate”, a scris oficialul american pe platforma X.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Ce presupune avertismentul: