Departamentul de Stat avertizează că cetățenii străini care celebrează asasinarea lui Charlie Kirk riscă să rămână fără VIZA pentru Statele Unite

Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment adresat cetățenilor străini care celebrează online asasinarea lui Charlie Kirk, anunțându-i că riscă sancțiuni ce pot ajunge până la retragerea vizelor, ceea ce echivalează cu expulzarea sau interzicerea accesului pe teritoriul american.

 

Secretarul de stat adjunct Chris Landau a declarat că autoritățile vor lua „măsuri adecvate” împotriva celor care „laudă, batjocoresc sau minimalizează” moartea lui Kirk.

„Străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți în țara noastră. Am fost dezgustat să văd pe unii pe rețelele de socializare lăudând, batjocorind sau minimalizând evenimentul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsuri adecvate”, a scris oficialul american pe platforma X.

Ce presupune avertismentul:

  • Funcționarii consulari vor monitoriza activitatea online a străinilor care solicită viză.

  • Comentariile care glorifică violența sau exprimă ură față de victimele atacului vor fi analizate.

  • Măsurile pot include revocarea vizelor, așa cum s-a întâmplat anterior în cazul protestatarilor implicați în demonstrații antirăzboi

