Statul, generos cu românii care îi împrumută bani



Titluri de stat: 8,25% dobândă/an

1.000 de euro, după un an aprox. 1.082 de euro (rezultă) aprox. 82 de euro câștigați

10.000 de euro, după un an aprox 10.820 de euro (rezultă) aprox. 820 de euro câștigați



SURSA: Realitatea PLUS



Băncile sunt mai zgârcite decât statul

Depozit bancar: 6% dobândă/an

1.000 de euro, după un an 1.060 de euro (rezultă) 60 de euro câștigați

10.000 de euro, după un an 10.600 de euro (rezultă) 600 de euro câștigați



Depozit bancar: 6,5% dobândă/an

1.000 de euro, după un an 1.065 de euro (rezultă) 65 de euro câștigați

10.000 de euro, după un an 10.650 de euro (rezultă) 650 de euro câștigați



