Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a rămas fără medic neurolog de gardă. Pacienții cu AVC sunt trimiși cu ambulanța în alt județ

Unul dintre cele mai mari spitale de urgență din Prahova se confruntă cu o lipsă acută de medici neurologi, iar problema afectează direct pacienții care ajung la spital cu accidente vasculare cerebrale sau alte urgențe neurologice. Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, aflat la aproximativ 70 de kilometri de București, este singurul spital de urgență dintr-un județ cu aproape 750.000 de locuitori, însă nu mai are de câțiva ani medici neurologi care să poată asigura gărzile.
Situația este cu atât mai complicată cu cât, chiar și în timpul programului de zi, există perioade de câteva ore în care în secția de Neurologie nu se află niciun medic neurolog. Iar cazurile care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe nu sunt deloc rare. Potrivit directorului medical al spitalului, medicul urgentist Andrei Ilinca, într-un interval de 24 de ore pot apărea chiar și cinci-șase pacienți cu accidente vasculare cerebrale.
„uneori, sunt și câte 5-6 pacienți cu accidente vasculare în 24 de ore”, spune directorul medical al spitalului, medicul urgentist Andrei Ilinca, într-un dialog cu HotNews.
Spitalul Județean de Urgență din Ploiești deservește atât municipiul Ploiești, care are peste 180.000 de locuitori, cât și întregul județ, unde locuiesc aproape 750.000 de oameni.
În ultima lună și jumătate, unitatea medicală a ajuns să transfere către spitale care au gardă permanentă de Neurologie de două ori mai mulți pacienți cu afecțiuni neurologice decât numărul celor pe care i-a putut trata la Ploiești.
109 pacienți cu AVC și alte afecțiuni neurologice au ajuns la Urgențe
Datele pentru perioada 1 iulie 2026 – 11 august arată dimensiunea problemei. În acest interval, 109 pacienți care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe au primit diagnosticul de accident vascular cerebral sau de altă afecțiune neurologică.
Dintre aceștia, doar 38 au putut fi internați și tratați la Ploiești. Pentru ceilalți 71 de pacienți a fost necesar transferul către alte unități medicale care dispuneau de gardă de Neurologie.
Cei mai mulți au fost transportați la Spitalul Județean din Târgoviște. Este vorba despre 56 de pacienți, unitatea medicală din Dâmbovița fiind cel mai apropiat spital de urgență la care aceștia puteau fi transferați.
Alți 15 pacienți au fost trimiși către trei spitale din București. După transfer, Spitalul Județean din Ploiești nu mai deține informații despre evoluția ulterioară a acestor pacienți.
În unele zile, numărul cazurilor neurologice grave este semnificativ. Directorul medical Andrei Ilinca spune că într-un interval de 24 de ore pot ajunge la Ploiești chiar și cinci sau șase persoane care au suferit un accident vascular cerebral.
Pentru pacienții cu AVC, fiecare minut contează
Accidentele vasculare cerebrale se află printre urgențele medicale care necesită intervenție rapidă. În cazul acestor pacienți, timpul scurs de la apariția primelor simptome până la administrarea tratamentului poate avea un rol important în evoluția bolii.
Bolile cardiovasculare, printre care se numără infarctul și accidentul vascular cerebral, reprezintă principala cauză de mortalitate și principala cauză de dizabilitate atât în România, cât și la nivel mondial.
Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, rata mortalității prin boli cardiovasculare în România este de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene.
În funcție de tipul accidentului vascular cerebral, ischemic sau hemoragic, tratamentul și recuperarea pacientului sunt diferite. În toate aceste situații, însă, intervenția medicală trebuie să fie cât mai rapidă după apariția primelor semne ale unui AVC.
Lipsa unui neurolog disponibil la Ploiești înseamnă că pacienții care au nevoie de intervenție de specialitate trebuie să fie evaluați și apoi transportați către o altă unitate medicală.
„Trimitem pacienți cu AVC zeci de kilometri cu ambulanța”, spun cadrele medicale de la Ploiești.
Ambulanțele pleacă spre Târgoviște pentru cazurile neurologice
Pentru pacienții care nu pot fi tratați la Ploiești, una dintre principalele destinații este Spitalul Județean din Târgoviște.
Unitatea medicală se află la aproximativ 50 de kilometri de Ploiești și este cel mai apropiat spital de urgență către care pot fi direcționați pacienții neurologici.
Relația dintre cele două spitale este una de colaborare, iar sprijinul dintre unitățile medicale funcționează în ambele direcții, în condițiile în care ambele se confruntă cu deficit de personal pe anumite specialități.
„Noi ne-am ajutat foarte mult cu spitalul din Târgoviște. Avem niște protocole de colaborare cu acest spital. Noi îi ajutăm pe specialitățile care sunt deficitare la Târgoviște, iar ei ne ajută la rândul lor. Ne-au ajutat foarte mult cu Neurologia”, explică directorul medical al spitalului din Ploiești.
Pentru un pacient cu AVC, însă, faptul că trebuie să fie transportat în alt oraș înseamnă un drum suplimentar cu ambulanța, într-un moment în care timpul are o importanță majoră.
Există și posibilitatea ca bolnavul să fie transferat la un spital de urgență din București. Cea mai apropiată unitate este Spitalul Elias.
Transferurile către Capitală sunt însă mai dificile, inclusiv din cauza traficului și a numărului mare de pacienți care ajung în spitalele bucureștene din județele învecinate.
„transferurile către București sunt mai complicate inclusiv din cauza aglomerației și a faptului că în spitalele din Capitală ajung pacienți dintr-un număr mare de județe invecinate. Acordurile pentru transfer se obțin mult mai greu într-un spital din București”.
Cum le explică medicii familiilor că pacientul trebuie dus în alt oraș
În cazul unei suspiciuni de accident vascular cerebral, rudele pacientului află că spitalul din Ploiești nu are un neurolog care să poată prelua cazul și că bolnavul trebuie transportat către o altă unitate medicală.
Directorul medical Andrei Ilinca spune că medicii discută cu familiile și le explică motivul pentru care este necesar transferul.
„Noi le explicăm și să știți că majoritatea înțeleg. Le spunem că îl trimitem (pe pacient – n.red.) într-un spital cu gardă de Neurologie, imediat după ce facem investigațiile, inclusiv tomografie computerizată. În felul acesta, îi ajutăm și pe colegi să îl preia imediat și să nu mai fie necesar decât să înceapă tratamentul neurologic”.
Astfel, echipa medicală de la Ploiești încearcă să realizeze înaintea transferului investigațiile care pot fi făcute în spital, pentru ca unitatea care primește pacientul să poată continua cât mai rapid evaluarea și tratamentul neurologic.
Secția care avea șapte neurologi a rămas fără niciun medic cu normă întreagă
Problema nu a apărut peste noapte. Cu câțiva ani în urmă, în secția de Neurologie a Spitalului Județean din Ploiești lucrau șapte medici neurologi.
În timp, aceștia au plecat unul câte unul, iar situația personalului s-a degradat până la punctul în care secția nu mai are în prezent niciun medic neurolog cu normă întreagă.
„Nu avem niciun medic cu normă întreagă la Neurologie”, afirmă directorul medical.
În aceste condiții, activitatea secției este menținută printr-o serie de soluții temporare.
În prezent, un medic militar detașat de la Ministerul Afacerilor Interne așteaptă un răspuns referitor la prelungirea detașării. Un alt neurolog lucrează cu jumătate de normă și acoperă o parte dintre activitățile desfășurate după-amiaza.
La acestea se adaugă un medic neurolog pensionar care lucrează în policlinică. Acesta a acceptat să vină și în secția de Neurologie a spitalului, timp de două ore pe zi.
Spitalul Județean din Ploiești încearcă în continuare să angajeze medici neurologi, însă unitatea medicală nu a reușit până acum să acopere deficitul care lasă pacienții cu urgențe neurologice fără posibilitatea de a beneficia de gardă de specialitate în propriul județ.