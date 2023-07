De azi, orice act sexual cu un minor care are sub 16 ani este considerat viol, dacă diferența de vârstă dintre cele două persoane este mai mare de 5 ani. Actul normativ a fost semnat de către președintele Klaus Iohannis. Modificarea are o semnificație uriașă, pentru că se închide astfel o portiță de salvare pe care fosta legislație le-o lăsa prădătorilor sexuali. Potrivit datelor oficiale, numeroase dosare privind actele sexuale cu minori au fost încadrate ca acte sexuale consimțite, chiar dacă era vorba de minori cu vârste fragede și diferențe mari de vârstă față de adulți.