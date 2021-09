"Timpul este extrem de strâns, pentru că va trebui să centralizăm toate aceste lucruri, să le validăm în şedinţa de Guvern de joi, 9 septembrie şi să propunem Guvernului adoptarea programului de implementare vineri, 10 septembrie, pentru că aşa ne-am asumat public, Guvernul, atunci când am adoptat Memorandumul", a afirmat Cîmpeanu, citat de Agerpres, care a participat, astăzi, alături de premierul Florin Cîţu, la respectivul comitet.



Referitor la solicitarea premierului ca societatea civilă să fie implicată în acest dialog, ministrul Educației a afirmat: "Rugămintea este dacă aveţi nume pe care să le avansaţi pentru a dobândi calitatea de a deveni invitat permanent al Comitetului interministerial, prin aprobarea domnului prim-ministru (...) este foarte bine, pentru că imediat ce vom avea HG-ul cu planul de implementare va trebui să începem consultarea pe secţiuni şi să îi putem invita la discuţii, fiecare pe domeniul de interes şi competenţă".



Comitetul discută cele 12 capitole ale proiectului "România Educată", iar ministrul Educaţiei a spus că a desemnat un secretar de stat pentru fiecare capitol în parte.



"La Ministerul Educaţiei am desemnat câte un secretar de stat responsabil pentru fiecare dintre cele 12 domenii. Am pregătit 12 fişe de lucru în draft, la nivelul acestei şedinţe. Fişele sunt structurate pe obiective strategice, pe fiecare dintre cele 12 capitole", a mai spus Cîmpeanu.