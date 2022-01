„După ce am avut o întâlnire cu asociațiile de părinți, întrebat fiind, mi-am cerut scuze în locul celorlalte autortități care nu au putut face achiziția de teste. Ma refer la Agenția Națională a Medicamentului. Nu au precizat chestii tehncie. Oficiul Național de Achiziții Centralizate a făcut caietul de sarcini. A treia instituție a fost IGSU. Școlile primesc testele de la ei, nu de la noi. Li s-a adus la cunoștință că sunt blocate achizițiile. Am mulțumit prăințior care au disponibilitatea și efortul de a cumpăra teste. Este un lucru absolut normal. Nu cred că ar fi vrut cineva să recomand să nu se testeze. Soluția nu este la părinți, ci la statul român, care are obligații. Dar, efortul fiecărui părinte pentru copilul lui este bine venit. Despre licitații, la Ministerul Educației nu discut, eu mă concentrez pe educație. E bine că fiecare să răspundă de domeniul lui, chiar dacă noi colaborăm în guvern. Încă din martie 2020 am cerut teste în școli. Sunt opozantul numărul 1 al predării online, în cazul în care nu avem echipamente, conectivitate, profesori formați pentru predare digitală, nici conținut digital și nici evaluare digitală. Acestea fac din predarea online un mare dezavantaj al învățământului. Consider că e nevoie de testare și de prezență fizica la școală.

Am solicitat măști pentru școli, am distribuit 1 milion de bucăți. Sper că se vor ajunge cât mai repede.

Ca ministru al Educației am discuții cu specialiști, iar ei mi-au spus că nu este o soluție trecerea în online a școlilor. Nu voi iniția niciun demers pentru trecerea în online a școlilor. Personalul din învățământ este vaccinat în proporție de 70%, iar rata de vaccinare, în unele școli este de 100%”, a declarat Sorin Cîmpeanu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.