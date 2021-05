„Pandemia a amplificat problemele cronice ale învăţământului românesc. Printre acestea, partea de echitate a fost o problemă foarte importantă care a fost accentuată pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon şcolar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esenţială. Din păcate, nu am reuşit să clarificăm reglementarea, spre exemplu Ministerul Educaţiei are în buget sumele aferente decontului navetei elevilor.

Am prezentat o propunere care are trei caractere de noutate. În primul rând, ministerul avansează suma, urmând ca luna următoare elevii să deconteze, să se regleze în raport cu suma avansată - până acum părinţii avansau suma, deci o schimbare importantă. Cea de-a doua schimbare: până acum se decontau primii trei kilometri cu 10 lei pe lună, am considerat că este ridicol acest plafon, l-am crescut la 30 de lei pe lună adăugând după aceea câte trei lei pentru fiecare kilometru până la 50 de kilometri. În plus o altă noutate: nu am mai limitat la 50 de kilometri. Dacă sunt elevi care sunt obligaţi să facă naveta la distanţe mai mari de 50 de kilometri li se decontează întreaga sumă. S-ar putea ajunge pentru 50 de kilometri spre exemplu la decontarea unui abonament de 171 de lei pe lună”, a afirmat Sorin Cîmpeanu vineri seară, la un post TV.