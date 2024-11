Deputatul liberal Florin Roman susține că premierul Marcel Ciolacu - care este, totodată, și candidatul PSD la alegerile prezidențiale - "nu are nici o jena in a folosi instituțiile statului în campania electorală". Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că Avocatul Poporului a contestat, joi, la Curtea Constituțională noua propunere legislativă, pentru Completarea Legii nr 223/2015, privind pensiile militare de stat, adoptată, luni, de Senat.