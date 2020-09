Șomajul, creștere URIAȘĂ în luna iulie. Românii rămân fără job din cauza pandemiei. Turismul și HORECA, extrem de afectate

Peste 480 de mii de români și-au pierdut locurile de muncă în luna iulie a acestui an, cu 30% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.



Cele mai mari dificultati le au barbatii. În cazul lor, somajul a depasit 6 procente, in vreme ce in cazul femeilor a ramas la 4,5%.



Nu e vorba despre o crestere semnificativa, este vorba despre un procent adaugat la rata somajului. Sunt zone care sunt afectate mai mult, altele mai putin”, a spus Cristian Popa, profesor de economie.



Domeniile grav lovite de pandemia de coronavirus au fost turismul, transporturile, dar și domeniile ospitalității și restaurantelor.



Numai în turism și în horeca lucrează aproximativ 400 de mii de oameni. Dintre ei, peste 100 de mii sunt fie în șomaj tehnic, fie au fost nevoiți să-și schimbe domeniul de activitate.