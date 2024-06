Sofia Vicoveanca este acum mai atentă la aspectele practice ale profesiei sale, dar nu a pierdut entuziasmul și pasiunea pentru ceea ce face.

„Nu se mai fac spectacole cum erau pe vremuri și nici nu se mai plătesc interpreții. Trebuia să fac altă meserie. Am avut zilele trecute o cântare la Piatra Neamț și nu am primit încă banii. Nu am luat nici măcar avansul pe spectacol și nici contract nu am încheiat cu impresarul, pentru că am mers pe încredere și vorbă bună.

Impresarul mi-a zis că o să îmi dea banii, dar acum nici la telefon nu mai dau de el. La spectacol nu a fost prea multă lume, dar chiar și așa eu am cerut lumină în sală să interacționez cu publicul, să îi văd, pentru că așa sunt eu. E adevărat că acele lumini consumă curent mult și necesită bani, dar asta a fost condiția mea”, spune Sofia Vicoveanca pentru Click!