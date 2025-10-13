Lovitură de teatru din partea lui Titus Corlățean! La mai puțin de două luni de când a anunțat că râvnește la șefia PSD, omul lui Victor Ponta a anunțat că demisionează din partid, chiar înainte de votul din congres! Corlățean și-a dat seama că nu are de unde să câștige susținere, iar sursele Realitatea Plus spun că va urma planul lui Ponta de a înființa un nou partid. De altfel, despre cei doi s-a scris în presă, în repetate rânduri, că făceau strategii pentru a produce o ruptură în PSD.