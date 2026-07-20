Șofer amendat după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Imaginile cu autoturismul printre turiști au devenit virale

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost sancționat contravențional după ce a condus un autoturism direct pe nisip, în apropierea turiștilor aflați la plajă.
Polițiștii au identificat rapid șoferul și au aplicat o amendă în valoare de 1.000 de lei.
Mașina a circulat printre turiști pe plaja din Vadu
Cazul a intrat în atenția oamenilor legii după apariția în mediul online a unui videoclip în care un autoturism se deplasează pe plaja din Vadu, foarte aproape de zona în care se aflau numeroși turiști.
În imagini se observă cum vehiculul înaintează pe nisip, la mică distanță de persoanele venite să se relaxeze pe litoral, fapt care a generat numeroase reacții și critici în mediul online.
Polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto
În urma verificărilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari - Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au stabilit identitatea persoanei aflate la volan.
Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, care, potrivit autorităților, a condus autoturismul pe plaja din localitatea Vadu în data de 19 iulie.
După finalizarea cercetărilor, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.000 de lei.
Imaginile au stârnit reacții în mediul online
Filmarea distribuită pe platformele de socializare a devenit rapid virală, numeroși internauți criticând gestul șoferului și atrăgând atenția asupra pericolului la care au fost expuși turiștii aflați pe plajă.
În secvențele video se vede cum autoturismul circulă aproape de linia țărmului și trece la doar câțiva metri de oamenii care stăteau pe nisip.
Accesul autovehiculelor pe plajele destinate turiștilor este restricționat, astfel de comportamente putând pune în pericol siguranța persoanelor aflate la malul mării și afecta ecosistemele costiere.
Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte legislația și să evite pătrunderea cu autoturismele în zonele protejate sau pe plajele frecventate de turiști, pentru prevenirea unor incidente care pot avea consecințe grave.