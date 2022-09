Potrivit CNN, Coolio a încetat din viaţă miercuri după-amiază, în Los Angles,. Anunțul a fost făcut de prietenul și managerul său, Jarez Posey.

Informația a fost confirmată și de Departamentul de Pompieri din Los Angeles. Potrivit pompierilor, aceștia au fost solicitați să răspundă la un apel care a semnalat o urgență medicală. Ajunși la fața locului, aceștia au resuscitat un bărbat timp de aproximativ 45 de minute.

În ciuda eforturilor făcute, paramedicii au fost nevoiți să declare decesul.

Potrivit Wikipedia, piesa lui Coolio din 1995 "Gangsta\"s Paradise" a primit o serie de premii, printre care "Best Rap Solo Performance" la Premiile Grammy, "Best Rap Video" și "Best Video from a Film" la MTV Video Music Awards.

Artistul însuși a primit câteva premii, printre care "Favorite Rap/Hip Hop Artist" la American Music Awards, în 1996.

La Premiile Grammy din 1997, Coolio a fost nominalizat de trei ori la categoriile "Best Rap Album" pentru Gangsta\"s Paradise, "Best Rap Solo Performance" pentru "1, 2, 3, 4 (Sumpin\" New)", și "Best R&B Vocal Performance by a Duo or Group" pentru "Stomp".

În total, Coolio a primit 5 premii și 13 nominalizări.