Preşedintele Klaus Iohannis are luni prima apariţie publică din acest an, după mai bine de o lună, timp în care mai multe evenimente au avut loc, cel mai amplu dintre ele fiind protestul transportatorilor și al fermierilor, ajuns astăzi la ziua cu numărul 13. Șeful statului are astfel, pe agendă primirea prim-ministrului Vietnamului, dar și a opt ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.