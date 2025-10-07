Potrivit municipalităţii, echipele Confort Urban au montat saci cu nisip în mai multe zone cu risc de inundaţii, pentru a proteja locuinţele şi spaţiile comerciale din Constanţa. Au fost semnalate situaţii în care aceşti saci au fost deterioraţi intenţionat sau deplasaţi, iar în unele cazuri vehiculele au trecut peste ei, compromiţând astfel eficienţa măsurilor de protecţie.

„Apel către constănţeni: nu distrugeţi sacii de nisip amplasaţi pentru protecţia împotriva inundaţiilor! Primăria Municipiului Constanţa face un apel către toţi locuitorii oraşului să manifeste responsabilitate şi spirit civic în aceste zile marcate de condiţii meteo extreme. Sacii de nisip au un rol esenţial în direcţionarea şi limitarea acumulării de apă, iar distrugerea lor pune în pericol atât bunurile cetăţenilor, cât şi siguranţa traficului rutier şi pietonal”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de Primăria Constanţa.

Conform noilor avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80 – 100 l/mp şi izolat 120 – 140 l/mp.

Pe de altă parte, pentru intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, a fost emisă avertizare Cod Portocaliu de ploi importante cantitativ, în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei, unde se vor acumula cantităţi de apă de 60 – 90 l/mp şi izolat de 100 l/mp.