Sindicatele sunt de acord cu noile modificări de la Codul Muncii. Ce se întâmplă cu cei care muncesc noaptea sau vor concediu

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Blocul Național Sindical este de acord cu noile modificări din Codul Muncii, printre care și cele care stipulează că, elementele esențiale ale contractului de muncă nu pot fi modificate unilateral de angajator. 
 
 
 

În timp ce inițiativa legislativă prevede, printre altele, ca stabilirea programului de lucru să devină rezultatul unei negocieri colective, nu al deciziei exclusive a angajatorului, reprezentanții sindicali consideră că și norma de muncă ar trebui determinată prin acord între părți.

„Propunerea întăreşte dialogul social şi echilibrul în relaţiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esenţiale ce ţin de organizarea timpului de lucru, munca de noapte, planificarea concediilor şi elaborarea regulamentului intern. BNS propune completări importante la propunerea legislativă tocmai pentru ca aceasta să reflecte pe deplin principiile unui parteneriat social real şi să prevină abuzurile la nivelul relaţiilor de muncă”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de BNS.

Proiectul de lege privind modificarea Codului Muncii introduce mai multe schimbări, printre care:

  • ajustarea regulilor referitoare la munca de noapte – fie prin majorarea salariului cu un spor de 25%, fie prin reducerea duratei programului nocturn
  • stabilirea concediilor de odihnă prin acord între angajat și angajator
  • precum și definirea programului de lucru ca rezultat al unei negocieri colective, nu al unei decizii unilaterale a angajatorului

Care au fost propunerile venite de la BNS?

De asemenea, Blocul Național Sindical a înaintat propriile sugestii, printre care se numără introducerea unei reglementări asemănătoare pentru stabilirea normei de muncă, prevăzută la articolul 132, care ar urma să fie convenită de comun acord cu angajații sau cu organizația sindicală abilitată să negocieze contractul colectiv de muncă.

„Această modificare ar evita situaţiile în care norma este modificată ulterior, iar salariatul este obligat să presteze un volum mai mare de muncă în acelaşi program. O simplă consultare nu este suficientă; este necesar un acord real”, afirmă reprezentanţii sindicatelor.

În plus, Blocul Național Sindical recomandă ca dispozițiile din proiect să fie aliniate cu prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022, înlocuind termenul „sindicat” cu expresia „organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă”.

Astfel, se garantează o reprezentare echilibrată, fundamentată pe criteriul reprezentativității, permițând, atunci când este necesar, ca federația afiliată să acționeze în numele angajaților la nivelul fiecărei unități.

Elementele din contractul de muncă nu mai pot fi modificate unilateral de angajator

O altă sugestie vizează păstrarea principiului conform căruia elementele fundamentale ale contractului de muncă – precum programul, distribuirea sarcinilor, norma de lucru, concediile sau regulamentul intern – nu pot fi schimbate de angajator decât prin acord direct cu salariatul sau în urma negocierii colective.

Actual

Noi imagini de la accidentul cumplit în care a MURIT tânăra mamă. Momentul impactului devastator, surprins pe camera mașinii
Noi imagini de la accidentul din BERCENI în care a MURIT tânăra mamă. Momentul impactului devastator, surprins de camera mașinii - VIDEO
Avem noi imagini cu momentul în care șoferul teribilist spulberă o mamă care se afla alături de copilul de numai 2 ani pe trecerea de pietoni. Ultimele clipe ale tinerei moarte în Berceni. Urmează detalii și informații cu un puternic impact emoțional!
Accident rutier
Mașină de Poliție implicată într-un accident la Cluj: autospeciala aflată în misiune a fost lovită de un tânăr șofer și proiectată într-un alt autoturism
Traficul de pe DN1C, în localitatea Jucu din județul Cluj, a fost serios afectat în urma unui accident rutier în care a fost implicată o autospecială a Poliției. 
Lider PSD: ”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat”
Lider PSD: ”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat”
Mihai Fifor, deputat PSD, a declarat marți că îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat şi a subliniat că social-democrații vor susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european.
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a spus că Trump este un președinte al păcii: Lucrurile încep să se așeze pe făgașul normal
Anca Alexandrescu a salutat mesajul liderului suveranist Călin Georgescu, care l-a numit pe Donald Trump „un președinte al păcii” pentru rolul crucial avut în medierea conflictului din Gaza. Jurnalista a amintit că și Georgescu s-a prezentat ca un lider al păcii, iar eforturile sistemului de a-l bloca ar putea avea legătură exact cu această poziționare.

Social

"Jandarmeria, marketing pe suferința lui Călin Georgescu". Imagini inedite: cum își face instituția reclamă printre susținătorii liderului suveranist/ Captură video
"Jandarmeria, marketing pe suferința lui Călin Georgescu". Imagini inedite: cum își face instituția reclamă printre susținătorii liderului suveranist VIDEO
Deputatul AUR Călin Matieș a surprins imagini inedite cu o mașină a Jandarmeriei Române pe care se făcea reclamă la recrutare de personal în rândul instituției. Culmea este că mașina se afla parcată pe o stradă, chiar în mijlocul susținătorilor lui Călin Georgescu, veniți din toate colțurile țării, dar și din Diaspora pentru a-și exprima sprijinul pentru candidatul interzis de sistem. 
Accident pe DN 1C, în Recea: un pieton și o șoferiță, răniți după un carambol în lanț. Pietonul se afla pe zebră/ Arhivă foto
Accident pe DN 1C, în Recea: un pieton și o șoferiță, răniți după un carambol în lanț. Pietonul se afla pe zebră
Accident în lanț, marți dimineață, pe DN 1C, în localitatea Recea. Un bărbat de 72 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni, după ce mașina care îl acroșase a fost proiectată de un alt autoturism venit din spate. Atât pietonul, cât și șoferița, au ajuns la spital cu răni.
Grupul AutoCar cere falimentul societății de asigurare EUROINS
PSD va elimina amendamentele la Legea RCA care afectează drepturile asiguraților
PSD a anunță că va vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, pe motiv că acestea limitează drastic drepturile și beneficiile persoanelor asigurate. Potrivit unui comunicat al social-democraților, orice modificare legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să urmărească „îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor”.
Pai asa si cand a intrat parintele Celopa in sfantul munte s-a tras clopotul si a fost un sfant. Si acum s-a tras un clopot poate vine un presedinte/Poliția de Frontieră
Tutun nedeclarat, descoperit pe Aeroportul Otopeni: amenzi de 15.000 lei şi interdicţie de cinci ani pentru cinci cetăţeni indieni
O tentativă de contrabandă cu produse accizabile a fost dejucată pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Opt pasageri – trei români și cinci indieni – au fost prinși cu zeci de mii de ţigarete şi peste o sută de kilograme de tutun nedeclarat. Cei implicați s-au ales cu amenzi, anularea vizelor și chiar cu interdicția de a intrara în România.

Ultimele stiri

Tăierile cerute de Bolojan, din nou pe masa Coaliției. Ședință decisivă pe banii românilor: ordinul cu pachetul 3
Tăierile cerute de Bolojan, din nou pe masa Coaliției. Ședință decisivă la Palatul Victoria pe banii românilor: ordinul cu pachetul 3
Este încă o zi decisivă pentru tăierile cerute de Ilie Bolojan. Coaliția se întâlnește chiar la această oră ca să decidă cum va arăta al treilea pachet de măsuri de austeritate. Ședința se anunță tensionată în contextul în care chiar primarii PNL  i-au cerut lui Ilie Bolojan să ia mai repede o decizie care să țină cont și de punctul lor de vedere sau chiar să plece acasă. 
ANAF, ofensivă împotriva marilor datornici: se înființează Divizia de Operațiuni Speciale pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale
ANAF, ofensivă împotriva marilor datornici: se înființează Divizia de Operațiuni Speciale pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intră într-o nouă etapă de acțiune împotriva marilor datornici și a firmelor cu restanțe vechi la bugetul de stat.
Proteste uriașe la Bruxelles, în capitala Europei. Manifestanți împrăștiați cu tunurile de apă, instituțiilor europene apărate cu sârmă ghimpată - VIDEO
Proteste uriașe la Bruxelles, în capitala Europei. Manifestanți împrăștiați cu tunurile de apă, instituțiilor europene apărate cu sârmă ghimpată - VIDEO
Sunt proteste masive la Bruxelles. Autoritățile au luat măsuri dure de protecție din cauza unei greve naționale. În fața parlamentului european au fost montate dispozitive cu sârmă ghimpată pentru a nu se permite accesul, iar transporturile sunt complet paralizate. Niciun avion nu va decola de pe cele două aeroporturi ale Bruxelles-ului. Greva a fost convocată de sindicate, în semn de protest față de planul de austeritate bugetară al guvernului.
Anca Alexandrescu
Cine a tras sforile ca Oana Țoiu să stea de vorbă cu Marco Rubio? Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive din culisele întâlnirii ministrului rezist
Anca Alexandrescu face dezvăluiri exclusive din culisele întâlnirii dintre Oana Țoiu și Marco Rubio. Ministrul de Externe a dat nas în nas cu Tamila Cristescu pe care o concediase recent, o apropiată a celui care urma să-i organizeze discuția cu secretarul de stat american. 
