Exercițiul începe cu o simulare de avertizare meteorologică COD ROȘU, indicând precipitații torențiale în bazinul mijlociu al Oltului. Pe durata celor 24 de ore vor fi testate proceduri precum transmiterea avertizărilor, convocarea echipelor, reacția autorităților, prognozele hidrologice și comunicarea între instituții.

Scopul este evaluarea capacității de intervenție în fața fenomenelor hidrometeorologice periculoase și îmbunătățirea colaborării între structurile responsabile. Exercițiul se va desfășura pe cursurile de apă Arpașu Mare, Arpășel, Cârțișoara, Porumbacu și Avrig, cu activități concentrate la stațiile hidrometrice din Arpașu de Sus, Cârțișoara, Porumbacu de Sus și Avrig.

Scenariul include depășiri ale cotelor de atenție și inundație, iar echipele vor analiza eficiența răspunsului. Toate mesajele vor fi marcate cu „ATENȚIE! ACESTA ESTE UN EXERCIȚIU! DATELE NU SUNT REALE!”. La final, va fi redactat un raport cu concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor de inundații.

Evenimentul este organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, iar la acesta vor participa or participa instituții precum Administrația Națională „Apele Române”, Centrul Meteorologic Regional Sibiu, Hidroelectrica, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu dar și comitetele județene și locale pentru situații de urgență, precum și alte structuri operative.