Sighetu Marmației: Bărbat împușcat mortal la vânătoare

”Apelantul a comunicat colegilor de la 112 ca in zona Sighet, „La Lopeți”, se afla un barbat care era la o partida de vanatoare, impuscat cu multiple plagi, instabil si cu semne vitale extrem de slabe. Accesul la accidentat, pe o porțiune de mai bine de 3 km si jumatate s-a putut face doar cu autoutilitare 4×4. Echipajele de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramures s-au deplasat in zona mentionata. In zona mai sunt prezenti si colegii de la Ambulanța Sighetu Marmației. Avand in vedere situatia accidentatului comunicata de apelant s-a solicitat sprijin aero de la baza Târgu Mures” au precizat reprezentanții Salvamont Maramureș.

CItește continuarea pe realitateademaramures.net.